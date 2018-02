Facebook: ¿la caída de un imperio?

Davos, 25 de enero de 2018: el magnate George Soros da la extremaunción: "A medida que Facebook y Google se han convertido en monopolios cada vez más poderosos, se han convertido en obstáculos para la innovación y han causado una variedad de problemas de los cuales recién ahora estamos empezando a darnos cuenta. (…) Davos es un buen lugar para anunciar que sus días están contados", sentenció.

En opinión del Dr. Armando Fernández Steinko, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, "lo que está pasando desde hace años es que los Gobiernos de EEUU utilizan a empresas privadas que reúnen datos de muchísima gente del mundo para buscar su colaboración y poder explorar esos datos. Facebook ha dicho hasta la saciedad que esto no lo va a contemplar, no va a ceder nunca datos que afecten la privacidad de las personas a las autoridades norteamericanas, pero eso no se lo cree nadie".

Menos de un mes después de la sentencia de Soros, a Facebook se le empieza a caer el pelo. Esta semana, jueces de Bélgica dictaminaron que la red social viola las leyes de privacidad de los usuarios mediante el uso de tecnología como las conocidas cookies y otros complementos sociales cuya función es rastrear en la plataforma a los usuarios de internet. Mientras, una semana antes, un Tribunal de Berlín consideró que Facebook viola la ley de consumidores alemana en el tratamiento que hace de los datos personales.

En este sentido, el profesor señala que "lo que está pasando en la UE y en sus Tribunales está siendo muy explícito, y Facebook, y otras empresas por el estilo, no se echan atrás. En Europa Occidental hay una preocupación muy grande y la sensación de que las cosas no pueden seguir así eternamente".

"Al ser empresas norteamericanas, bajo jurisdicción de EEUU y sometida a sus leyes, están sometidas, lo confiesen o no, a las estrategias del Gobierno norteamericano. Entonces, comercialmente esto es un problema porque a nadie le interesa intercambiar datos con una empresa que luego se los 'chivatea' a un país cada vez más desprestigiado en el mundo como es EEUU".

A la erosión, los entendidos suman otras ecuaciones: la caída drástica del número de usuarios, cuestionamientos a su política de manejo de datos, cambio generacional de quienes usan internet, y… el comodín que no podía faltar: 'la propagación de noticias falsas por parte de los rusos'.

Tras incidir en que no se han presentado pruebas de las supuestas injerencias de Rusia en países soberanos, el Dr. Armando Fernández Steinko señala que "sería absurdo pensar que este mundo de las telecomunicaciones no está sumamente politizado, teniendo en cuenta que está tan concentrado en empresas que están registradas en EEUU. La información es una fuente de poder inmensa y eso tiene consecuencias políticas", concluye el analista.