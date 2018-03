El Parlamento británico cita al fundador de Facebook

"Es hora de escuchar a un alto ejecutivo de Facebook con suficiente autoridad para proporcionarnos una explicación precisa del catastrófico fallo del proceso", escribe el diputado Damian Collins en la carta de citación.

Collins preside el comité de Digital, Cultural, Medios y Deportes que está investigando el fenómeno de las falsas noticias en el ciberespacio.

La seria acusación está relacionada con un escándalo destapado por los diarios The Guardian y The New York Times sobre el acceso posiblemente ilegal de una consultora política a los datos personales de unos 50 millones de usuarios de Facebook sin el debido consentimiento.

La consultora Cambridge Analytica, con sede legal en Reino Unido, participó de lleno en la campaña presidencial de Donald Trump y presuntamente también prestó servicios a la campaña del Brexit que ganó el referéndum de 2016.

La asesoría, que niega maniobras ilícitas con los datos de sus usuarios, está bajo investigación de la comisionada en Información del Reino Unido, que ha requerido autorización judicial para revisar sus sistemas informáticos.

Collins recuerda en su misiva que el "comité ha preguntando repetidamente a Facebook" sobre el proceso de recogida y almacenamiento de los datos de los usuarios y "si esos datos se han conseguido sin permiso".

"Las respuestas de sus oficiales han minimizado consistentemente los riesgos y han engañado al Comité", censura el parlamentario conservador.

Los miembros del comité se trasladaron a Washington —a un coste de 84.000 libras para el contribuyente (unos 100.000 euros)— para tomar testimonio a representantes de Facebook, Google, y Twitter, entre otros protagonistas de los nuevos medios.

Los parlamentarios confían ahora en interrogar directamente a Zuckerberg sobre su relación con Cambridge Analytica y el académico ruso-británico, Aleksandre Kogan, que obtuvo el acceso inicial a las bases de datos de la plataforma social.