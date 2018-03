"La pregunta no es si habrá un conflicto con Turquía, sino cuándo empezará"

Todo empezó cuando una lancha patrullera turca chocó con un buque de la guardia costera griega en el Egeo y empeoró cuando Turquía se negó a extraditar a dos militares griegos que entraron en territorio turco por error debido a las adversas condiciones meteorológicas.

Hasta ahora, las aguas del Egeo siguen siendo una de las manzanas de la discordia entre Grecia y Turquía. Ankara se negó a firmar la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982 que establece un estándar de 12 millas náuticas (22 km) para las aguas territoriales que rodean los territorios insulares. En 1995, Turquía amenazó con que cualquier intento por parte de Atenas de hacer válido el límite prescrito por la ONU constituiría un casus belli. Grecia, a su vez, condenó el ultimátum de Turquía y lo definió como una violación de la Carta de la ONU.

Los expertos entrevistados por Sputnik han alertado sobre las posibles consecuencias del deterioro de las relaciones en la región del Egeo. Así, Konstantinos Grivas, profesor de Geopolítica de la Academia Militar Helénica, considera que actualmente Turquía y Grecia hacen equilibrios al borde de una guerra.

"Tenemos una enorme escalada en las relaciones turco-helénicas. Y las cosas pueden empeorar dado que vemos que la administración turca considera que puede aplicar una política de revisionismo en nuestra región, contra Grecia, pensando que Atenas está enfrentando serias dificultades económicas", dijo Grivas, citado por Gennadi Melnik.

De acuerdo con el experto, Ankara utiliza contra Grecia herramientas propias de la llamada guerra híbrida.

"No es una guerra en el sentido literal de la palabra, sino que es una situación que está lejos de llamarse paz. Este estado incluye la omisión agresiva del derecho internacional, la presión psicológica y las acciones militares", aseveró Grivas.

El experto no es el único profesor que tiene esta opinión sobre el tema. Ioannis Mazis, docente de la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas citado por el periodista ruso, considera que las políticas de Turquía se han hecho más agresivas y más provocadoras no solo en relación a Grecia sino también en relación a toda la región del Mediterráneo.

Según Ioannis Mazis, Ankara aplica actualmente su política exterior en tres subsistemas regionales: la parte central y occidental de la península de los Balcanes, la región del mar Egeo y la Tracia —el archipiélago del Dodecaneso y Chipre—.

"Se crea un nuevo régimen para conseguir el avance de Ankara", enfatizó el profesor.

Mazis considera que para contrarrestar a Turquía, Grecia tiene que desarrollar dos ejes de cooperación exterior: Atenas-Nicosia-Jerusalén y Atenas-Nicosia-El Cairo.

Por su parte, George Filis, profesor del Colegio Helénico de Defensa Nacional, opina que los griegos tienen que estar listos psicológicamente para cualquier desenlace y estar incluso preparados para una movilización de tropas. Además, los helenos tienen que entender que, en un hipotético enfrentamiento con Turquía, solo pueden contar con ellos mismos.

"La situación en las relaciones con Turquía es crítica. Yo no me planteo la pregunta de si habrá o no un enfrentamiento con Turquía, me planteó la pregunta de cuándo se producirá. Creo que hay que preparar psicológicamente al pueblo heleno. No se trata de una movilización que será anunciada en la próxima semana, sino de una Turquía que no nos dejará otra opción", dijo Filis.

El experto considera que actualmente Ankara se encuentra en una situación muy difícil.

"El Imperio otomano estaba en la misma situación a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Actualmente, Turquía tiene desplegadas sus tropas en tres países: Chipre, Siria e Irak. Con algunos Estados el país otomano ya no mantiene relaciones diplomáticas y con otros está en guerra", recalcó el profesor.

Al mismo tiempo Filis agregó que actualmente Ankara es incapaz de provocar una situación que pueda calificarse como verdaderamente crítica.

"Hoy en día Turquía no es un aliado para muchos miembros de la OTAN. Grecia tiene que aprovechar esta situación (…)", declaró.

Según Filis, el país otomano está creando entre la opinión pública la imagen de una Grecia enemiga que presuntamente se habría adueñado de las islas turcas. De esta manera el profesor se refirió a una serie de disputas que ambos países mantienen en cuanto al control de algunas zonas del mar Egeo y varias islas.

La disputa actual en el Egeo es parte de una lucha que se remonta a hace siglos, desde la época de la ocupación otomana de Constantinopla en 1453 hasta el control turco sobre Grecia; pasando por las múltiples guerras de los siglos XIX y XX, y la relativamente reciente invasión turca del norte de Chipre en 1974.

