Fernando Simón sobre Sputnik V: "No vamos a despreciar ninguna vacuna que puede ser beneficiosa"

Tanto el número de contagios a la baja como el mantenimiento de la presión en los hospitales son las dos tendencias que confirman los datos difundidos el 8 de febrero por las Comunidades Autónomas.

Ante esta relativa mejoría en los números epidemiológicos, algunas regiones como Castilla-La Mancha, Cataluña o Andalucía han anunciado una flexibilización en las restricciones para la apertura de comercios y hostelería.

Fernando Simón confirma que el objetivo para el verano continúa siendo que el 70% de la población española esté vacunada. — Esther Yáñez (@EstherYez) February 8, 2021

Existe preocupación en el Ministerio de Salud sobre los efectos de las nuevas variantes del virus. El 8 de febrero ha empezado a distribuirse en España la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y Astrazeneca, que finalmente se aplicará en la franja de edad de entre 18 y 55 años; y hay dudas sobre su efectividad en estados de leves a moderados y también en los casos de enfermos infectados por las nuevas variantes como, aunque Reino Unido asegura que protege en todos los supuestos.

​Este fin de semana llegaron las primeras 196.800 dosis de esta vacuna a España que recibirá un total 1,8 millones de dosis de AstraZeneca durante el mes de febrero. La Comisión de Sanidad ha determinado que estas primeras dosis vayan destinadas a profesionales sanitarios y sociosanitarios en activo.

España ha realizado ya más de 29,9 millones de pruebas diagnósticas desde el inicio de la pandemia. Según datos oficiales aportados por el Ministerio de Salud, en la semana del 29 de enero al 4 de febrero, se ha realizado una media diaria de 238.705 pruebas diagnósticas y de ellas, 140.360 son PCR.

¿Sputnik V en España?

"En cuanto a la vacuna Sputnik no ha solicitado, que yo sepa, a la Agencia Europea del Medicamento la autorización. Hasta que no la haya está fuera de nuestro pensamiento si quiera el utilizarla. Ahora eso sí, lo que no vamos es a despreciar una vacuna que tiene una posible eficacia alta y que además puede ser muy beneficiosa. Pero si la Agencia Europea del Medicamento no la puede valorar porque no ha habido solicitud, pues difícilmente podemos tomar una posición", dijo Simón.

"Es una vacuna con una tecnología detrás tradicional, lo cual, pero lo cierto es que llevamos una serie de años ya trabajando con otras plataformas tecnológicas que nos han permitido conocer cómo funcionan las otras".

"Unas tienen algunas ventajas sobre otras y estas otras tienen algunas ventajas sobre las nuevas. Yo creo que de lo que se va a tratar es de no despreciar absolutamente ninguna, tener acceso a todas las que sea necesario. Dependerá de cuando llegue la Sputnik o esté disponible la Sputnik si tendrá sentido utilizarla o no", reiteró.