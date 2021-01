Andalucía permite saltarse el cierre provincial para esquiar y cazar

En Andalucía este último fin de semana no ha aplacado el ímpetu de la tercera ola. Los datos de la Consejería de Salud y Familia de este lunes 18 revelaban un aumento de 4.366 nuevos casos, atenuando esta variable. En cambio, el número de defunciones crecen a 22 en las últimas 24 horas, marcando una trágica tónica ascendente en las últimas jornadas. Y lo más alarmante, la tasa de incidencia de casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días llega hasta 625,9 , rebasando en 162 puntos a los datos del último viernes 15 de enero y prácticamente doblando a los de hace una semana (298,3).

Cádiz es la provincia que más contagios acumula y Granada lideraba la tasa de muertes este 18 de enero ; en concreto, la capital nazarí ha triplicado el ritmo de crecimiento del COVID en la última semana. La tasa de incidencia acumulada rebasa con creces ( 632,4 ) la tasa de 500 que establece el cierre perimetral. A partir del 20 de enero los granadinos no podrán salir de su ciudad, a no ser que cuenten con justificantes.

El día 15, el presidente andaluz, el popular Juanma Moreno, anunció el cierre perimetral de las 219 poblaciones que en ese momento rebasaban los 500 casos por cada 100.000 habitantes y el cierre de la hostelería y comercio no esencial en los 91 municipios con más de 1.000 casos. Las medidas, que se actualizarán el próximo viernes 22, han generado un inesperado debate que mezcla criterios sanitarios con económicos e incluso, con confrontación de clases sociales.

Restricciones para todos, menos para los aficionados a la caza y al esquí

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía [BOJA] del 16 de enero cuenta con excepciones para las restricciones de la movilidad que han despertado enorme controversia.

El documento oficializa la limitación de entrada y salida entre todas las provincias andaluzas, salvo para aquellos desplazamientos justificados por "motivos señalados [...], así como para el desarrollo y para la práctica de deportes de invierno de ocio sobre nieve o hielo, que se acreditará mediante la presentación del abono para utilizar los remontes —forfait— en una estación de esquí, previamente adquirido".

Controles acceso a la estación Fuente Local Monachil © Foto : Gonzalo Wancha

El forfait, la entrada que este año solo se compra online para esquiar en la estación de Sierra Nevada se ha convertido en algo así como el anillo de Frodo. Al igual que una escopeta para hacer caza mayor, ya que el BOJA también hace una excepción para "el desarrollo de actividades cinegéticas vinculadas al control de la sobreabundancia de especies cinegéticas que puedan causar daños a los ecosistemas".

Ante la polémica, el presidente andaluz argumentaba que en el esquí se mantiene la distancia interpersonal y el rostro va tapado. Más cuestionado y acosado por las preguntas de la Cadena Ser se ha visto el vicepresidente Juan Marín (Ciudadanos).

"Los que no tienen un municipio con un cierre perimetral pueden desplazarse a esquiar siempre que sea con una autorización. Hay que recordar que el aforo en Sierra Nevada está limitado. Se puede cambiar de provincia porque Andalucía solo tiene una estación de esquí".

"El esquí es un deporte al aire libre"

El argumento de que se trata de excepciones para actividades al aire libre ha sido reiterado en todo momento, "el ciclismo se puede hacer en cualquier lugar de la ciudad. Si quieres hacer submarinismo, no puedes hacerlo en Sevilla, tienes que ir a Almería", aclaraba Juan Marín en la radio en horario de máxima audiencia. No obstante, esas aclaraciones no han conseguido despejar la controversia.

"Yo hago ciclismo al aire libre, que si me apuras, es un deporte más seguro. En esquí vas a una estación, hay telecabinas, colas, etc… yo subo una montaña, me tomo mi bocadillo y bajo a casa", argumenta Salvador Ramos, representante de la Asociación Ciclista La Carolina, con 35 integrantes. "Todas estas decisiones son confusas, lo del esquí es algo ilógico, absurdo. Si hay una prohibición al deporte debe ser para todos", lamenta este ciclista aficionado.

"No me gusta hacer críticas gratuitas y más en un momento de pandemia que no tiene a todos cabreados, pero esto es exclusión y discriminación. Tengo a muchos montañeros a mi alrededor que van a Sierra Nevada a los refugios de montaña a hacer travesías o escalada pero no pisan la estación de esquí, ¿tendrán que comprar un forfait también?", cuestiona Fernando Camacho, que regenta un negocio de senderismo y Turismo Activo .

Estos agraviados, consultados por Sputnik, lamentan la falta de coherencia. La interprovincialidad es una barrera infranqueable para el ciclismo o el senderismo. Es cierto que la temporada de esquí es corta, "pero esas circunstancias existen también para el barranquismo o el senderismo en ciertas regiones andaluzas, que solo se puede practicar ahora porque en verano no hay agua o hace demasiado calor, la temporalidad afecta a todos", argumenta Camacho.

Ambos señalan a los intereses de grupos de presión de la caza o el esquí. "Está claro que miran por la cuestión económica en Sierra Nevada y a los intereses de sus amigos en la caza", señala Ramos.

Cuando la Guardia Civil te para entrando en Graná, pero llevas el forfait... https://t.co/m3rtSbetPk pic.twitter.com/9slEX7BBh1 — R. Ricardo Rosas Romera (@r_romera) January 18, 2021

La polémica del esquí y de la caza mayor en Andalucía nace de un problema de falta de coherencia. Podría entenderse la decisión, pero cómo demonios se explica que la Junta reclame un confinamiento total mientras deja abiertos los cotos de caza y nuestra estación de esquí. — Juan Carlos Blanco (@Juancarlosblanc) January 18, 2021

Quién quiere un salvoconducto teniendo un forfait o una escopeta — Miguel Santos (@MiguelSantosRR) January 18, 2021

El dinero justifica todo

Para entender las excepciones para el esquí y la caza, al menos para el primero, el dinero es la justificación más obvia. Sierra Nevada implica un impacto económico de más de 400 millones de euros, según estudios de la Universidad de Granada. Cetursa es la empresa pública que gestiona la estación de esquí. Sierra Nevada es, en datos de 2019-20, la joya de la corona nacional en la nieve. La estación tiene capacidad para transportar a 45.207 esquiadores/hora, el mayor desnivel esquiable de España (1.200 metros) y 110 km de pistas. Todo ello aderezado con 2.864 son plazas hoteleras y 1.336 en apartamentos turísticos que, a su vez, están apoyadas por los hoteles de Granada (a solo 32 km). Por todo, esta pasada temporada fue con cerca de un millón de esquiadores, la estación más visitada del país, según las cifras de la asociación estaciones de esquí y montaña de España ( Atudem ).

La industria del ocio en la nieve es significativa en toda España. El año pasado, con una de las temporadas más cortas de esquí por la pandemia, sumando contratos fijos y de temporada, un total de 3.108 personas trabajaron en las estaciones españolas. En todo el país, hubo 4,8 millones de visitantes. En total, las estaciones ligadas a Atudem generaron casi 119 millones de ingresos la pasada temporada.

En Sierra Nevada, por el momento la atracción del Veleta se hizo sentir este fin de semana. Desde el domingo 17 de enero, es el único lugar de Andalucía que podía recibir visitantes de otras provincias. Tradicionalmente el usuario de la estación es nacional —sobre todo andaluces, madrileños y valencianos— seguidos por británicos y portugueses. La Policía Local de Monachil, encargada de gestionar los accesos a la estación de esquí, efectúa desde la mañana del domingo 17 los controles de acceso. Hay que portar forfait y no provenir de zonas cerradas perimetralmente. "Nos da igual la polémica de la medida. Nosotros sólo hacemos cumplir la ley", comentan a Sputnik fuentes policiales.

Cetursa por su parte, más allá de la polémica, ha acogido con alivio la medida de la Junta de Andalucía. Sin este salvoconducto, se "mandaría a ERTE a más del 90% de las plantillas y produciría un deterioro en el producto básico [nieve en pistas] difícilmente recuperable", declaraban fuentes de la empresa a Europa Press. Sierra Nevada se ha convertido en otro gigante que no se puede dejar caer, más allá del riesgo sanitario y del agravio comparativo.