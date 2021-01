Salvador Illa: "El objetivo es que de aquí al verano un 70% de los españoles haya recibido la vacuna"

Illa ha hecho estas consideraciones en una comparecencia en la que está informando sobre la situación de la pandemia que dejó este viernes 40.197 nuevos casos, una cifra diaria de contagio que, de nuevo, no tiene precedentes.

"El objetivo que tenemos es lograr, de aquí al verano, que un 70% de los ciudadanos españoles haya recibido las dosis correspondientes de la vacuna para estar inmunizados", dice el ministro.

La incidencia acumulada en España ya se sitúa en 575 casos por cada 100.000 habitantes durante los últimos 14 días, una cifra que supera el doble de los casos que el Ministerio de Sanidad considera como "riesgo extremo", establecido en los 250.

Salvador Illa comparece ante los medios en una semana en la que España ha batido dos veces su récord diario de nuevos contagios por coronavirus. El miércoles 13 de enero lo hacía con 38.869 y el viernes 15 volvía a superarlo con 40.197 nuevos casos, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

"Vamos a doblegar esta tercera ola a través de la cogobernanza y este estado de alarma que ha funcionado y funciona", según afirma Illa.

Ante el avance descontrolado de la tercera ola, las comunidades autónomas aumentan su presión hacia el Gobierno de España para que decrete un confinamiento duro que permita doblegar la curva y bajar la presión hospitalaria que ya empieza a hacer mella en varios territorios del país. Sin embargo, las últimas declaraciones pronunciadas por el Ejecutivo de Sánchez insisten en que no es necesario confinar a la población , ya que las medidas que se están tomando son suficientes para doblegar la curva.

Unas medidas que algunas comunidades perciben como insuficientes, por lo que han ya han pedido a los ciudadanos que se autoconfinen y que no salgan de casa si no es realmente necesario. Además, en las últimas horas varios territorios como Andalucía o Aragón han decidido aplicar un cierre perimetral. También Andalucía y Castilla y León le han solicitado al Ministerio de Sanidad que les permita adelantar el toque de queda a las 20:00 horas. Desde Sanidad alegan que esta medida "no tiene cabida" dentro del estado de alarma vigente.