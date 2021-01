"Sobraban dosis": políticos españoles se cuelan en la campaña de vacunación

Según el calendario establecido por el Ministerio de Sanidad, los primeros que deben ser vacunados son los residentes de los centros de mayores y el personal sanitario.

Sin embargo, varios políticos se han colado en la fila alegando que "sobraban dosis" y "había que aprovecharlas".

El alcalde de El Verger, Ximo Coll y su esposa, alcaldesa de Els Poblets, explicaron que prefirieron utilizar las dosis sobrantes antes de que se tiraran a la basura.

"Me llamaron del consultorio y me explicaron que había sanitarios que no deseaban o no podían recibir la vacuna, por lo que nos llamaron a nosotros y allí acudimos con la Policía Local y la Guardia Civil", dijo el alcalde, que también confirmó que el jefe de la policía local de ese pequeño municipio también fue vacunado.

Primero se la ofrecieron al cura, luego al alcalde, solo faltaba el guardia civil y podemos comprobar que seguimos como hace 70 años



Polémica por la vacunación del acalde de Riudoms y un edil en una residencia para "aprovechar" las dosis https://t.co/hXc9OpjTPO — Pascual Serrano (@pascual_serrano) January 14, 2021

​Ante la avalancha de críticas que provocó la situación, el Partit Socialista del País Valencià reconoció que la situación de sus dirigentes "podría haberse evitado", pero que "no ha habido mala fe".

Por su parte, Fran López, alcalde de Rafelbunyol (Valencia), también del partido socialista, pidió disculpas por vacunarse antes de tiempo. Explicó que cuando acudió a la primera jornada de vacunación en una residencia de mayores, le propusieron vacunarse y él aceptó porque consideró que "ayudaba a dar una sensación de confianza, tranquilidad y seguridad ciudadana".

El alcalde de la localidad tarraconense de Riudoms, Sergi Pedret, del partido Junts per Catalunya aseguró que él no es "quien para decidir quién se vacuna o no" y "menos aún para negarme al ofrecimiento de una vacuna, ante la posibilidad que esa dosis se termine tirando", argumentó.

Sin embargo, desde la Generalitat de Cataluña aseguran que el comportamiento del alcalde "no es ético".