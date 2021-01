Estantes vacíos y largas filas: Filomena arrasa los supermercados de Madrid| Vídeo

Como sucedió al principio de la pandemia, las largas colas han empezado a producirse en los supermercados. "Yo vengo a comprar porque ya no tengo nada en casa, pero la gente compra como si se fuera a acabar el mundo", dice Lucía, de 27 años, mientras sostiene su carro.

Es la última de una fila que recorre varios metros de una blanca y larga avenida de la localidad madrileña de Móstoles. En frente de ella se encuentra un anciano que hace malabares con su bastón para no caerse entre el hielo que se ha producido tras la nevada de la borrasca Filomena que ha golpeado en las últimas horas a todo Madrid.

Los #madrileños se han quedado sin comida en sus casas y tienen que salir a comprar tras la borrasca #Filomena. Después de largas colas se encuentran con que no hay apenas suministro en los #supermercados. pic.twitter.com/aQ3DWv6JfZ — Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) January 11, 2021

Una de las cajeras lleva el orden de la entrada de clientes sin mucho control, pues ya no quedan carros: el último se lo ha llevado el anciano del bastón. En su interior se ven largas filas para pedir el pan, comprar la poca carne que les queda y algo de verdura. "Al menos hay pan", dice una de las clientas de este supermercado de Móstoles sin percatarse de que solo quedan cuatro o cinco barras especiales. "¿No hay de las normales?", pregunta otro cliente, "tengo lo que veis aquí, no vamos a sacar más porque no vienen los camiones.", contesta la panadera.

​En los carros de la clientela abundan los botes de conservas y los congelados, productos que poco a poco escasean en los estantes, mientras que algunos como el de los huevos, el pollo o el pan de molde ya están vacíos. "Dicen que podría venir el camión esta tarde, pero depende de cómo estén las carreteras. Todavía estamos quitando el hielo que ha caído de algunos productos del almacén", asegura a Sputnik la frutera del supermercado.

Se estima que los camiones empiecen a llegar a partir de la tarde del 11 de enero a los supermercados de Madrid © Foto : Iris Ladari

"Queremos hacer saber a todos nuestros clientes que estamos haciendo todo lo posible para desarrollar nuestra actividad con la mayor normalidad, trabajando estrechamente con las distintas autoridades a nivel autonómico y local y nuestros proveedores para garantizar un suministro ágil y eficiente", ha añadido.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), Aurelio del Pino, ha apelado a la responsabilidad y comprensión de los clientes dada las circunstancias y les ha pedido que sean considerados en la forma en que compran: "Entendemos la inquietud de las últimas horas, pero", ha afirmado recientemente el presidente de ACES, asociación que representa a los supermercados de Auchan Retail, Grupo Carrefour, Grupo Eroski, Lidl y SuperCor.

Los primeros camiones parecen que ya han llegado a media mañana del lunes 11 a Mercamadrid, el mayor espacio comercial de la alimentación de ámbito europeo, por lo que se espera que este desabastecimiento sea algo temporal y que se solucione en las próximas horas.

No obstante, del Pino ha asegurado que puede haber cierto retraso en la distribución alimentaria pues cuando se detiene o existe algún problema en un eslabón, provocado por ejemplo por restricciones de circulación en vías urbanas y de carretera, se puede producir demorar los tiempos respecto a una actividad habitual que se reestablecerán "lo antes posible".

"En estos momentos nuestros asociados estudian y trabajan caso por caso la solución de los incidentes que se puedan estar produciendo en colaboración con las autoridades", concluye.