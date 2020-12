"No queda más remedio que fusilar a 26 millones": las amenazas de un chat de exmilitares españoles

Polémica en las Fuerzas Armadas. En este caso, por un grupo de Whatsapp. Espacio en el que varios altos cargos retirados del Ejército del Aire vierten amenazas y anhelos de golpes de Estado. Una serie de conversaciones filtradas por el diario Infolibre y en el que se puede leer todo tipo de mensajes a favor del franquismo y la figura del dictador.

El grupo recibe el nombre 'El XIX del Aire', en honor a la decimonovena promoción de la Academia General del Aire . Precisamente, varios de sus miembros enviaron el pasado 10 de noviembreen la que arremeten contra el Gobierno. Le acusan de amenazar el orden democrático mediante propuestas como la limitación del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, los mensajes escritos en Whatsapp, poco o nada tienen que ver con una defensa de la democracia.

"Me he levantado esta mañana totalmente convencido. No quiero que estos sinvergüenzas pierdan las elecciones. No. Quiero que se mueran todos y toda su estirpe. Eso es lo que quiero. ¿Es mucho pedir?", ponía el excapitán José Molina, primer firmante de otra misiva similar a la del monarca, pero para el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. La respuesta se la daba el exgeneral de división, Francisco Beca.

"Yo lo he leído (libro de Pío Moa, Mitos de la Guerra Civil), como buen facha, y si es verdad lo que dice (para mí sí lo es) no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta", argumentaba el militar.

Entre insultos a partidos nacionalistas y comentarios a favor de un pronunciamiento militar, dirimen las interacciones entre los participantes. "Algún día… los filibusteros de la puta ANC (Asamblea Nacional Catalana)… pagarán por esto y por otras cosas…", dice el excoronel González Espinar. "Algún día… alguien tendrá que empezar a hacer algo (legal o ilegal) contra estos hijos de puta", responde el también excoronel Díaz Rivera. "Qué pena… no estar en activo para desviar un vuelo caliente de las Bárdenas a la casa sede de estos hijos de puta", remata González Espinar.

Según algunos de los miembros del chat, solo las sublevaciones de Primo de Rivera y "el Irrepetible", como llaman a Francisco Franco, "trajeron prosperidad a España". Un grupo con tendencia a la ultraderecha, en el que uno de sus integrantes envió un mensaje de voz con un saludo del líder de Vox, Santiago Abascal.

Reacciones

Las conversaciones de los militares retirados han irrumpido en el Congreso de los Diputados. El socialista Odón Elorza ha traído el asunto al Hemiciclo y ha preguntado directamente a Abascal por el audio publicado en dicho grupo de Whatsapp. "Le quería preguntar al señor Abascal si él sabe si yo o mi familia, o estos señores diputados, estamos entre los 26 millones de españoles hijos de puta que habría que fusilar. Ustedes son los que están encendiendo el odio con estos comentarios. Son su gente, los de Vox, la ultraderecha", ha arremetido. La diputada de la formación verde, Macarena Olona, ha puesto en duda la veracidad del chat, pero ha asegurado que los militares que enviaron la carta al rey "son su gente, ya que defienden la unidad de España".

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles,. El organismo investigará su relevancia penal en pos de "salvaguardar la honorabilidad y pública estimación" de las Fuerzas Armadas. Según la nota enviada por el ministerio, los miembros del Ejército no deben ver perjudicada "su estimación pública ganada con su constante entrega a su deber, a la sociedad española, y en este tiempo, a quienes sufren más gravemente las consecuencias de la pandemia".

En cuanto a los militares implicados, ninguno de ellos reconoció haber escrito los mensajes. Alegan que "no es su manera de expresarse" o "que les robaron el móvil". Con o sin autoría confirmada, los mensajes han hecho arder las redes sociales. Los '26 millones' se han hecho con Twitter.

De un chat privado de Pablo Iglesias hablando de Mariló Montero se hicieron tertulias eternas, se abrieron telediarios y prácticamente pedían la horca en la plaza pública, de un chat privado de exmandos militares pidiendo fusilamiento a 29Mill no dicen ni mu#YoSoyDeLos26Millones — 🏳️‍🌈💜Ɖ₳⩔ƗƉ $Ɇ₲Ø⩔Ɨ₳🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) December 3, 2020

Contra VOX#YoSoyDeLos26Millones pic.twitter.com/5k3gSWIrbE — José Zaragoza (@J_Zaragoza_) December 3, 2020

Vivo en un país donde al GOBIERNO elegido democráticamente en las urnas y a los partidos que lo apoyan les llaman GOLPISTAS.



Mientras que a los MILITARES jubilados que fantasean con fusilar rojos les llaman PATRIOTAS. #Yosoydelos26millones 🔻 — Unión Republicana (@UR_1934) December 3, 2020