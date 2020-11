Una mujer española denuncia la muerte de su hijo tras acudir cinco veces al hospital

Una mujer de la localidad alicantina de Petrer denuncia el fallecimiento de su hijo de ocho años tras acudir cinco veces a Urgencias del hospital de Elda. El niño murió por una peritonitis que no fue detectada. La familia del menor ha anunciado acciones legales.

Desgarrador. Así es el testimonio de Marta Gonzálvez. Una mujer que días atrás perdió a su hijo de ocho años, según ella por negligencia médica. La autopsia señala que el niño murió a causa de una peritonitis aguda. Una inflación del peritoneo, una membrana que recubre las paredes abdominales y los órganos dentro del abdomen, la cual generalmente ocurre a causa de una infección bacteriana o micótica. Requiere atención médica urgente y en caso de no ser tratada correctamente o no suministrar antibióticos al paciente, puede producir un fallo grave y la muerte. Un mal que no detectaron los sanitarios que atendieron al menor.

El 24 de octubre, Marta Gonzálvez, abuela y madre por patria potestad, acudió con Aitor a su centro de salud por los fuertes dolores de tripa que padecía el niño. Allí, le derivaron al Hospital General Universitario de Elda. En el vídeo publicado, denuncia que desde el primer día dijeron que "no era nada" y solo le dieron suero para cortarle los vómitos, aunque "estaba rabiando de dolor y no podía mantenerse boca arriba".

Al no haber mejoría, volvieron el 26 de octubre al hospital, desde donde mandaron al niño de nuevo a casa. La noche del 27 de octubre, Aitor padecería unos fuertes dolores en el estómago que harían que una vez más fuese a Urgencias. Según su madre, los sanitarios le dijeron que "no valía la pena estar en el centro hospitalario con lo que había allí", en referencia al coronavirus . Los facultativos, que no han querido desvelar, y lo hicieron regresar a su hogar. La mañana del 28 de octubre, el niño falleció. "Todo lo tapan con un coronavirus que está dejando morir a la gente ", sentencia Gonzálvez.

La mujer denuncia públicamente la atención recibida en el hospital. Relata que al niño no le hicieron ni una analítica de sangre ni una ecografía y asegura que "es mentira que las Urgencias estén saturadas". "En Urgencias pediátricas estábamos solos mi hijo y yo y me lo han dejado morir".

"No sé la vida que me queda, pero la que me queda juro por la memoria de mi hijo que la voy a dedicar a que la gente que atendió a mi hijo lo pague", concluye en el vídeo.

Una vez conocidos los resultados del examen forense del Instituto de Medicina Legal de Alicante, la familia ha acudido a la justicia. La abogada contratada por los padres de Aitor, Raquel Sánchez, ha declarado a la agencia Efe que pedirán que "se depuren las responsabilidades oportunas" para "hacer justicia por el menor" y, además, para "ayudar a que otras personas no pasen por esta misma situación".

Desde la Conselleria de la Generalitat Valenciana se muestran consternados y aseguran que colaborarán al máximo para esclarecer el asunto.