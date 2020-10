Los médicos de toda España en huelga por primera vez en 25 años

Porque en España el problema no es que no haya médicos. El problema en España es que nos obligan a marcharnos.



Si hoy no nos obligasen a ser servicio mínimo al 100% de la plantilla, hoy haría #HuelgaMedicos27O.



El 1 de enero, con suerte, firmaré mi contrato número 24 en 5 años: https://t.co/9DH7s9aTxw