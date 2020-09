"Los sanitarios en Madrid están hartos": alertan que muchos médicos se están yendo a otras comunidades

Las organizaciones sindicales Satse, CCOO, Amyts, Csit Unión Profesional y UGT dicen "estar hartos" ante el "abandono y el desprecio a los profesionales" por parte de la Comunidad de Madrid.

"La situación en la sanidad pública madrileña es de una gravedad importante debido a que los casos de contagios están subiendo constantemente y tenemos una falta importante de camas debido a los recortes que hemos sufrido durante todos estos años y una reducción muy importante de trabajadores, en torno a unos 5.500 trabajadores menos, también debido a los recortes", explica Mariano Martín-Maestro, coordinador de Acción Sindical de Comisiones Obreras Sanidad Madrid.

"A todo esto, hay que sumarle que el Gobierno regional durante la pandemia, desde el mes de marzo, viene cerrando los servicios de urgencia de atención primaria, ha cerrado numerosos consultorios. Hasta el momento tenemos 78 centros de salud también cerrados, dispositivos del SUMMA 112 del servicio de urgencias que tampoco salen porque, según dice la administración, falta personal. Ellos se comprometieron a contratar hasta a 10.100 profesionales para reforzar, pero aún con el acuerdo que firmamos, faltan contratar 2.500 trabajadores para tener los centros sanitarios reforzados para la pandemia", precisa Martín-Maestro.

Además, los sindicatos denuncian que la Consejería de Sanidad no ha cumplido las medidas acordadas en la Mesa Sectorial, entre ellas, un plan de choque para la atención primaria, la recuperación de la jornada laboral de 35 horas a la semana y el aumento de la plantilla.

"No se ha llevado a cabo un plan de choque para dar cobertura al colapso que tenemos en la atención primaria, en los centros de salud. Tampoco se han reforzado las medidas de seguridad de los profesionales y tenemos numerosos compromisos en materia laboral y económica y de mejora de condiciones de trabajo que no se han cumplido", resalta Martín-Maestro.

Martín-Maestro lamenta que las autoridades, en lugar de protegerlos y compensarlos por su arduo esfuerzo realizado durante la primera etapa de la pandemia, ahora se les "maltrate".

"Lo único que han hecho ha sido penalizarnos, sin equipos de protección adecuados, sin las plantillas suficientes, nos han revocado las vacaciones, no dejan coger días libres, los profesionales están teniendo que doblar jornadas por la falta de plantilla, no se posibilita la conciliación de los profesionales con su vida laboral, personal y familiar, entonces todo esto lo que conlleva es que los sindicatos de la mesa sectorial presentemos esta batería de movilizaciones", indica Martín-Maestro.

Los sindicatos de sanitarios lamentan que las autoridades regionales hayan desatendido sus reclamos durante los meses de menor contagio.

Explican que de haberse cumplido los acuerdos, ahora podrían hacerle frente a la segunda ola con una sanidad más fortalecida.

"Los sanitarios están abatidos. Los sanitarios están muy, muy cansados porque durante más de tres meses no han podido descansar y coger fuerzas para lo que podía venir. Después llegó el período vacacional, donde debió haber llegado ese descanso tan merecido y esas compensaciones a los profesionales, pero como la administración no cumple y no contrata al personal que debería haber contratado por el acuerdo que firmamos, no pudieron descansar y ahora lo que hacen es que le están quitando sus días libres, aminoran sus vacaciones. Ahora, llegada la incorporación de sus hijos e hijas a los colegios, pues muchos de ellos no van a poder conciliar su trabajo con su vida familiar. Los profesionales sanitarios en Madrid están hartos. Los profesionales han dicho basta ya", recalca Martín-Maestro.

"Que se dignifique nuestro trabajo"

Los sanitarios advierten que se harán sentir durante el mes de septiembre con un amplio cronograma de movilizaciones. El 15 de septiembre se concentrarán a las afueras de los centros sanitarios y el 21 se manifestarán a las puertas de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. No descartan paros parciales o totales si las autoridades no atienden sus demandas.

"Lo que queremos es que se dignifique nuestro trabajo. Estuvo bien que la ciudadanía aplaudiera todas esas tardes el trabajo que estábamos haciendo, pero vemos cómo viene esta segunda ola y que, en vez de proporcionarnos todos los medios necesarios, materiales y humanos, para poder afrontar dignamente esta segunda ola, no se ha puesto en marcha ninguna medida ni se ha reforzado la sanidad pública madrileña. Los sanitarios hemos consultado a los distintos profesionales y casi un 90% han dicho que sí, que había llegado el momento de movilizarse para potenciar la sanidad pública, para dar una mayor calidad asistencial a los usuarios y, por supuesto, para mejorar sus condiciones laborales puesto que la Comunidad de Madrid es la segunda comunidad autónoma, por la cola, en salarios, con peores condiciones y peor retribuida y con las peores ratios de profesionales-pacientes", sostiene Martín-Maestro.

El personal sanitario también denuncia que, debido a las precarias condiciones laborales y salariales en Madrid, muchos médicos han empezado a renunciar a sus puestos de trabajo para irse a otras comunidades autónomas.

"De hecho, numerosos médicos residentes que han finalizado este año su período de residencia no han firmado contrato con la Comunidad de Madrid porque las condiciones que les ofrecían eran muy inferiores a las que se estaban ofreciendo en otras comunidades autónomas. Por ponerte un ejemplo: Castilla y León y Castilla-La Mancha, que son comunidades limítrofes a la Comunidad de Madrid, ofrecen mejores condiciones. Mientras Madrid ofrecía un contrato hasta el 31 de diciembre de 2020, es decir, por tres o cuatro meses, estas comunidades autónomas estaban ofreciendo contratos de hasta tres años. Aparte de eso, Madrid paga hasta 5.000 euros menos anuales que estas otras comunidades autónomas limítrofes, entonces, claro,", lamenta Martín-Maestro.

Los sanitarios recalcan que no solo luchan por defender sus derechos, sino por fortalecer la sanidad pública, que no solo es un derecho básico de todos los ciudadanos, sino que ahora también es una necesidad para poder superar esta pandemia y las que vengan, tal como lo han señalado desde la OMS.