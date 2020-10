Fernando Simón ofrece una rueda de prensa en medio de la polémica por las restricciones en Madrid

En medio de la polémica por las restricciones que entrarán en vigor en Madrid en la madrugada del 2 al 3 de octubre, Fernando Simón comparece ante los medios de comunicación para informar de evolución de la pandemia en España.

"En algunos momentos se me ha acusado de señalar a la Comunidad de Madrid", ha asegurado Simón durante su intervención, "pero la Comunidad de Madrid ahora mismo presenta más del 33% de los casos de toda España, es la comunidad con mayor incidencia", ha asegurado y por ello se ha dirigido especialmente a sus ciudadanos para pedirles que se sigan manteniendo las recomendaciones para acabar con el virus y les ha pedido que intenten "no hacer salidas del domicilio si no es necesario".

Cabe recordar que después de afirmar que la orden dictada por Sanidad no tenía validez jurídica, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que Madrid cumplirá la orden pero que la recurriría ante los tribunales.

La orden ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado y contiene un paquete de medidas que se debe aplicar en las zonas que cuentan con 500 casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes, cuando el territorio supere una positividad del 10% en las pruebas PCR o si muestra una ocupación de las camas UCI superior al 35% de su capacidad.

El epidemiólogo se ha convertirlo de nuevo, sin quererlo, en el centro de la polémica. Por un lado, el grupo municipal de Zaragoza en Común ha decidido reitrar su candidatura como Hijo Predilecto de la ciudad para que "la derecha no dañe más" su imagen. Al conocerse su candidatura los grupos PP, Cs y Vox, que tienen mayoría, anunciaron votarían en contra, con lo que se rechazaría por primera vez la propuesta de Hijo Predilecto a la ciudad.

Por otro lado, una cadena nacional ha emitido unas imágenes del epidemiólogo en una rueda de prensa sin mascarilla ni mantener la distancia de seguridad, que le ha llevado a ser criticado en las redes sociales. En realidad esas imágenes corresponden a una rueda de prensa que se celebró el 10 marzo cuando estas medidas todavía no habían sido establecidas.

La rueda de prensa se celebra un día antes de que se estrene el programa especial con el que Jesús Calleja arranca la temporada de “Planeta Calleja”. Una grabación que suscitó de nuevo la polémica entorno a Fernando Simón porque no acudió a su cita habitual con la prensa el 14 de septiembre. La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, informó de que el epidemiólogo se había tomado unos días de descanso, pero tres días después salieron a la luz algunas imágenes de la grabación del programa. De nuevo los detractores y defensores del epidemiólogo volvieron a enfrentarse en las redes sociales.