El ministro de Sanidad avisa a Madrid: "Hay que actuar ya, ya vamos tarde"

El ministro de Sanidad se ha reunido con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y sus correspondientes equipos técnicos, según fuentes de ambos gobiernos. Tras el encuentro Salvador Illa y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, comparecen ante los medios de comunicación.

"En la comunidad de Madrid hay transmisión comunitaria y no está tomado el control de la pandemia", ha señalado contundente el ministro de Sanidad. Illa considera, y así se lo ha comunicado a la Comunidad de Madrid, que hay que limitar la movilidad con carácter "inmediato" en todos aquellos municipios con una incidencia acumulada de 500 o más contagios por cada 100.000 habitantes. "No es descartable que haya que tomar más medidas en función de cómo vayan las cosas", ha señalado, afirmando que "ya vamos tarde" y que "hay que actuar con determinación", ha señalado Illa.

"No es una batalla ideológica es una batalla epidemiológica para derrotar a un virus. Vienen semanas muy duras y complicadas en las que hay que actuar con determinación para doblegar la curva", ha dicho el titular de sanidad.

La reunión, que ha dado comienzo a las 16:30 horas, se ha celebrado en la sede del Ministerio de Sanidad. En el encuentro los ejecutivos central y autonómico han continuado abordando las medidas de prevención puestas en marcha contra el coronavirus para conseguir paliar la situación en Madrid, epicentro de la pandemia en Europa. Reunión con vistas a una mesa de trabajo que se celebraría el 29 de septiembre, como preveía el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado.

Una cita clave para alcanzar algún tipo de acuerdo entre las dos administraciones y que no incurra en la intervención del Gobierno central en la gestión de la comunidad autónoma, que podría llegar si la Comunidad de Madrid no acepta las recomendaciones de Moncloa. No obstante, el equipo de Isabel Ayuso intentaría la cuestión de las medidas pudiera abordarse en el consejo interterritorial del miércoles 30 de septiembre, junto al resto de gobiernos regionales.

En estos momentos 51 zonas en la Comunidad de Madrid tienen restringida su movilidad, después de que el lunes 28 de septiembre entraran en vigor las medidas para las ocho áreas a las que se decidió ampliarlas el viernes 25. Unas medidas que desde el principio han provocado el rechazo de los vecinos de los barrios del sur de Madrid que las consideran segregatorias.

Según el último informe de situación del Ministerio de Sanidad, España sumó otros 31.785 positivos por COVID-19 desde el viernes, con lo que desde el inicio de la pandemia se el total de casos registrados se eleva a 748.266. Durante el fin de semana 179 personas han fallecido, lo que deja un balance total de 31.411 muertes entre las personas contagiadas.