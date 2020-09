Fridays For Future: la pandemia de coronavirus no detiene a la lucha contra el cambio climático en España

El mensaje no ha cambiado: el tiempo se agota y no hay plan B. Ni la crisis sanitaria desencadenada a principios de año ni los rebrotes de estos meses han alterado esta máxima. La plataforma Fridays For Future, un movimiento global cuya figura más visible es la sueca Greta Thunberg, quiere remarcarlo. A pesar de que la mirada esté en otros asuntos. La emergencia climática no es ajena a la pandemia de coronavirus, que roza el millón de víctimas en el mundo. Y ni el parón provocado sirve para detener las amenazas que se ciernen sobre el planeta.

Por eso, este: el 25 de septiembre han convocado una huelga escolar para realizar la "primera acción global del año". Airearán su protesta a lo largo de la jornada en redes sociales y con diferentes manifestaciones en todo el mundo (ajustadas, indican, a las normas impuestas por el virus). En España, la cita reivindica "justicia climática para acabar con todas las crisis" y esta secundada por Fridays For Future, Rebelión por el Clima, y Alianza por el Clima.

Centrarán sus mensajes en el "fundamental papel del trabajo ante la emergencia climática" y "cuestiones clave" como "el modelo industrial, el turismo, los cuidados y el sector público que deberán afrontar profundos cambios para lograr mantener el incremento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados centígrados". Desde la organización cuentan a Sputnik que "cada ciudad va a hacer su propia acción". "Se harán desde pegadas de carteles y movilizaciones online hasta sentadas, manifestaciones o bicicletadas" en más de 20 ciudades. En Madrid, la cita está programada a las seis de la tarde frente al Congreso de los Diputados.

"Los últimos meses han dejado aún más patentes las debilidades y contradicciones de una economía depredadora que se encuentra al límite del colapso; de un sistema neoliberal que precariza los servicios públicos y crea grandes desigualdades; de un sistema patriarcal que infravalora e invisibiliza los trabajos de cuidados necesarios para la vida", apuntan.

Ante esta realidad, anotan, y "una crisis climática que sigue agravándose", se hace "imprescindible reducir nuestro consumo de materiales y energía, acompañándolo de una redistribución del trabajo que garantice puestos de trabajo compatibles con una vida digna para todas las personas".

Quedan menos de 48 horas para que salgamos a la calle a reivindicar nuestro futuro. ¿Te vienes? https://t.co/qiVudwmB9b pic.twitter.com/MjrSaTY3zc — Juventud Por El Clima - Fridays For Future España. (@JuventudXClima) September 23, 2020

​Es la primera vez desde la epidemia que saldrán a la calle. "En abril hubo otra global strike (huelga global) pero fue virtual y con acciones desde casa. La gran diferencia es esa. En septiembre del año pasado hicimos una y en esta queremos repetir con las precauciones necesarias. No llamamos a manifestarse sino a concentrarse y así estar más controlado", arguyen por teléfono, insistiendo en que el coronavirus "ha cambiado muchas cosas", pero hay que ver que "viene una crisis climática muy gorda y no hay que dejarla de lado".

Un desafío, inciden desde Fridays For Future en España, que no debe dejarse de lado. "La crisis climática se ha olvidado por completo, como si las emisiones de dióxido de carbono desapareciesen por la falta de tráfico. Pero no se va a parar porque unos días deje de haber coches. Hacen falta medidas reales por parte de empresas y gobierno, que sean inmediatas y estén a la altura de las circunstancias", protesta Jana Galindo Armenta, portavoz de la plataforma en Barcelona.

"Es muy importante, y lo hemos olvidado, es que esta pandemia es consecuencia del cambio climático. Y este deriva de este sistema social y económico que es insostenible", señala. Galindo Armenta, de 19 años, ve "muy oportuno" luchar por un cambio de paradigma. "Los jóvenes defendemos poner la vida en el centro para evitar otras pandemias", añade, "que afectan a todas las personas, pero a unas más que a otras".

Durante los últimos meses, exponen en la web internacional, el COVID-19 "ha obligado a los activistas a encontrar nuevas formas de protesta y utilizar el activismo digital para exigir acciones climáticas, ya que las marchas no han podido realizarse". También ha demostrado "que los políticos tienen el poder de actuar con rapidez y coherencia con la mejor ciencia disponible".

"Ni siquiera en medio de una pandemia se detiene la crisis climática.de gases de efecto invernadero en todo el mundo de una manera sostenible y justa. Las inversiones de miles de millones de dólares que se realizan ahora para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias deben estar en consonancia con el Acuerdo de París", declara Eric Damien de Fridays For Future en Kenia.

Sostienen que "si queremos minimizar los riesgos de desencadenar reacciones en cadena irreversibles más allá del control humano, debemos actuar ahora". "Por lo tanto, es vital que la crisis climática no se olvide a la sombra del coronavirus, sino que se considere la máxima prioridad. Fridays For Future seguirá protestando mientras se permita que continúe la explotación de la naturaleza", defienden.

Un futuro sólo es posible si llevamos a cabo una transformación justa🙌 y sostenible🌱 con el planeta. Logrando un cambio de sistema que ponga la vida en el centro. ¡El cambio tiene que ser ahora! ✊🌎 #TrabajoYClima 📢👇👇 https://t.co/eOH7ET8jr7 — Fridays For Future Madrid (@FridayForMadrid) September 22, 2020

​"Experimentar realmente la crisis climática te hace comprender la urgencia de la situación. Millones de personas están perdiendo sus hogares y sus medios de vida, esto ya no puede quedars en el vacío. Necesitamos que los líderes mundiales den prioridad a la humanidad sobre la codicia. Los jóvenes se van a juntar una y otra vez, cada vez más estratégicos y unidos que nunca", sentencia la india Disha Ravi en el llamamiento a la acción del 25 de septiembre.