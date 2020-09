Equalia denuncia el maltrato animal dentro de los mataderos en España | Vídeo

En un vídeo de 1:50 minutos, Equalia pone en evidencia la crueldad con la que son tratados unos animales antes de ser sacrificados en un matadero de Toledo. En esas imágenes se aprecia cómo un trabajador golpea, patea, hace volar por los aires a cabras y corderos, y además fuerza a unos que están visiblemente enfermos a caminar hacia la línea de sacrificio.

Si bien "no se trata de un caso aislado ni tampoco generalizado" de los 520 mataderos que hay en España, como indica a Sputnik la portavoz de Equalia, María Villaluenga, las imágenes que tienen recopiladas, les permiten determinar que hay irregularidades sistemáticas.

"Lo que más se repite es el maltrato animal que incumple la ley de bienestar animal. Por ejemplo, algo muy recurrente es el aturdimiento. Por ley, el animal tiene que estar aturdido antes de ser sacrificado y de forma recurrente hemos visto, por lo menos de los mataderos que nosotros hemos publicado imágenes, que para aumentar la rapidez en la línea de matanza no se les aturde y eso es un incumplimiento de la ley", explica Villaluenga.

"Por ley, el animal no puede estar plenamente consciente para que no sufra, entonces se le tiene que aturdir y, dependiendo del animal, se le aturde de distintas formas. Por ejemplo, en las vacas hay una pistola que se le aplica en la cabeza, de manera que las deja mareadas, semiinconscientes y después se pasa al sacrificio, a la matanza, que en el caso de las vacas es desangrándolas, degollándolas. Entonces hemos visto a vacas que eran degolladas sin aturdimiento, de manera que el sufrimiento es extremo e ilegal", detalla Villaluenga.

Equalia denunció estos hechos ante la justicia porque, además de la crueldad y del maltrato animal, han detectado otras irregularidades en el matadero de Toledo que podrían convertirse en un problema de salud pública

"En este último vídeo se puede ver un problema y una infracción en la seguridad alimentaria. Se puede ver cómo descargan alrededor de unos 30 animales sin crotal. El crotal es la ficha con número que llevan los animales de granja industrial en las orejas. Esa ficha lo que refleja es la trazabilidad de la carne que posteriormente va a pasar al consumir, es decir, que han pasado todos los controles. Pero estos animales que aparecen en el vídeo no tienen crotal y es ahí, dentro del corral, donde se les ponen los crotales para poder pasar al siguiente paso. Eso indica que los pasos previos de control no se cumplieron, se los han saltado, de manera que es un peligro para el consumidor que esos animales no hayan pasado determinados controles. Además, también se ven problemas de higiene cuando hay operarios que están orinando en los corrales", advierte la portavoz de Equalia.

Villaluenga aclara que las imágenes no las obtuvieron colocando cámaras ocultas en los mataderos ni son de los equipos de vigilancia de la granja.

"Las imágenes nos llegaron de forma anónima a nuestra sede de una persona que no sabemos qué relación tiene con el matadero, pero que ha debido de ver irregularidades a lo largo del tiempo y lo quiso denunciar, pero, por no exponerse, nos las hizo llegar porque nuestro trabajo es velar y elevar los estándares por el bienestar de los animales. Sobre todo, ponerle foco y que el consumidor sepa lo que está consumiendo", precisa Villaluenga.

Desde hace casi dos años Equalia solicita a las autoridades españolas una ley que obligue a todos los mataderos instalar cámaras de vigilancia que eviten las irregularidades registradas en los vídeos.

"El trabajo de control de todo lo que pasa en el matadero es del veterinario oficial, pero está visto que no llegan a todos los mataderos, no pueden estar en todos los mataderos a la vez y necesitan una herramienta que les permita controlar diariamente, no varias veces a la semana, lo que está pasando ahí dentro. Una de las propuestas es que puedan monitorear estas cámaras y no tengan que estar físicamente en el matadero. Entonces ayuda mucho al trabajo del veterinario y,", explica Villaluenga.

Y a pesar del tiempo que llevan intentando sacar adelante esta normativa, Villaluenga celebra que ya se empiecen a ver los primeros frutos.

"La ley para instalación de cámaras está muy avanzada porque ya hemos conseguido el apoyo de muchas comunidades autónomas a nivel político y porque además la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición hace un par de semanas ha hecho público que está elaborando un real decreto de ley para la instalación obligatoria de cámaras. Entonces hablando de un organismo que pertenece al Ministerio de Consumo, es un apoyo tremendo para nuestro trabajo y sobre todo una esperanza para el consumidor porque va a haber mucha más transparencia en el producto que consume".