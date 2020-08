Fernando Simón explica la última hora del coronavirus en España

Fernando Simón ha explicado el aumento de los datos en el aumento de las pruebas que se están realizando, alrededor de 60.000 por jornada, por lo que se están diagnosticando muchos positivos en personas asintomáticas o pre-sintomáticas, pero ha podido que "nadie se confunda, las cosas no van bien". Que detectemos mucho no quiere decir que no haya transmisión, ha asegurado, "sigue habiendo transmisión y cada día hay más".

A medida que aumenta la transmisión, irán aumentado los casos hospitalizados, y aunque parezcan pocos, no es así. "las cosas cambian a medida que cambia la transmisión", ha asegurado Simón. "Esto no podemos dejar que siga", ha asegurado contundente. Y para cambiar la situación ha pedido la ayuda de los influencers: "Hay muchos influencers en España con una visibilidad muy grande que puede ayudar a que las medidas de prevención y control se ejecuten correctamente", y confía en ellos porque "no podemos dejar que siga hacia arriba".

España detectó en el último día 3.349 nuevos casos de covid-19 que elevan a 377.906 el total de afectados desde que empezó la pandemia. El último informe del Ministerio de Sanidad informa además de 16 personas fallecidas con el virus desde la jornada anterior y cifra en 28.813 el total de víctimas mortales por la pandemia en el país. Las autoridades españolas suman al recuento de ayer un total de 7.039 positivos por covid-19, aunque sólo atribuyen la mitad de estos diagnósticos al día previo.

Fernando Simón comparece ante los medios después de la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, y lo hace en un momento marcado por la incertidumbre del inicio del curso escolar. El jueves 27 de agosto el Gobierno se reunirá con las Comunidades Autónomas para analizar las condiciones de la vuelta a las aulas, que está prevista a partir del 4 de septiembre.

Sin embargo, las dudas sobre si las medidas de prevención van a ser suficientes ante el aumento de casos al que se enfrenta España, han puesto en pie de guerra a la comunidad educativa. De hecho, los principales sindicatos de la Comunidad de Madrid ya han convocado una huelga para los días 4, 8, 9 y 10 de septiembre.

Por su parte, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que no quiere más confinamientos para la ciudad de Madrid: "Yo no soy partidario de replicar lo que se hizo en marzo y abril. Creo que se pueden tomar otra serie de medidas, en el caso de que fuera necesario", ha afirmado Aguado. "Tenemos que estar en alerta, pero también necesitamos el sosiego necesario como para poder tomar decisiones que se ajusten a la realidad de cada momento", ya que, asegura, el escenario ha cambiado con respecto a los anteriores.

El coronavirus crece en España

Los datos oficiales indican que el coronavirus está creciendo en España, con 758 ingresos hospitalarios a causa del virus en las últimas 24 horas frente a 468 altas.

En términos generales, los contagios siguen expandiéndose por las zonas más pobladas del país con la mayoría de casos diarios registrados en Madrid (1.020), País Vasco (547), Aragón (352), Andalucía (302) y Cataluña (180).

En Madrid, Cataluña y País Vasco, las autoridades comenzaron a hacer cribados masivos mediante pruebas PCR en las áreas con mayor incidencia del virus, con el fin de detectar a posibles enfermos asintomáticos entre la población.

La incidencia entre los ciudadanos sigue creciendo y se sitúa en 142 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, un dato que pone al país a la cabeza con respecto al resto de países europeos.

Las autoridades sanitarias del país consideran que el escenario no es equivalente al de los peores meses de la pandemia, ya que actualmente hay menos pacientes graves y una incidencia inferior entre las personas mayores. Sin embargo, Simón recordó a la población que si se sigue "dejando que la transmisión siga hacia arriba", España acabará "teniendo muchos hospitalizados, ingresados en UCI y muchos fallecidos".