El estado de alarma en España peligra ante el "no" de varios partidos

"Hoy por hoy esta prórroga del estado de alarma sigue siendo una herramienta imprescindible y necesaria para los responsables sanitarios (...). Es imprescindible mantener un instrumento que ha funcionado en esta etapa tan difícil", aseguró en rueda de prensa el ministro español de Sanidad, Salvador Illa.

La víspera de la votación en el Congreso para validar una ampliación del estado de alarma que el Gobierno decretó el pasado 14 de marzo para hacer frente a la pandemia del COVID-19, la negativa de algunas fuerzas políticas que hasta ahora dieron su apoyo a la medida pone en duda su continuidad.

La cuarta prórroga de esta medida excepcional podría caer si el Partido Socialista Obrero (PSOE) de Pedro Sánchez no consigue la mayoría simple, es decir, más síes que noes en una Cámara que cuenta con 350 diputados.

Varias de las fuerzas políticas españolas ya trasladaron al presidente Pedro Sánchez que no facilitarán una nueva prórroga.

Es el caso de los independentistas catalanes de Junts per Catalunya (JxCat) y Esquerra Republicana (ERC), que anunciaron que votarán "no" a la petición que el Gobierno someterá a votación este 6 de mayo.

El apoyo en el Congreso de ERC, que cuenta 13 parlamentarios, fue fundamental el pasado enero para facilitar la investidura como presidente de Sánchez.

Las fuerzas regionales de España criticaron el estado de alarma desde el comienzo, por ser una medida que quita algunas competencias a las comunidades autónomas, lo que a ojos de los nacionalistas va en contra del autogobierno.

No obstante, los diputados del Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Galicia optarán por la abstención como modo de protesta, tras haber votado que sí a las previas ampliaciones.

En este contexto, sigue en duda el aval de los partidos vascos, y desde el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ya aseguraron que solo ayudarán al Ejecutivo de Sánchez si se permite que las regiones puedan gestionar con mayor libertad la desescalada del confinamiento.

Desde la coalición independentista de EH Bildu, por otro lado, apuntaron a una posible abstención de sus cinco parlamentarios para no obstaculizar el plan de desconfinamiento, aunque criticaron el "mando único" del Gobierno durante la gestión de la crisis.

En cuanto a la oposición, el líder de la principal fuerza, el Partido Popular (PP), ya trasladó a Pedro Sánchez su intención de no apoyar la prórroga, aunque no está claro si será con un "no" o una abstención.

Si el PP de Pablo Casado se abstiene, la aprobación del estado de alarma podría tramitarse sólo con los 155 votos a favor del Gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos).

Sin embargo, un eventual "no" del PP dificultaría la aritmética y obligaría al Gobierno a obtener el voto favorable de varias formaciones, entre ellas Ciudadanos, que forma parte de la oposición, y los nacionalistas del PNV.

"Quiero recordar que empezamos el estado de alarma con un incremento del 30% de contagios de COVID-19 diarios, y ahora estamos por debajo del 1%, por lo tanto es una medida que ha funcionado", sostuvo el ministro de Sanidad en su última comparecencia pública.

Illa apeló nuevamente a los partidos para que faciliten la tramitación del estado de alarma, que necesitará varias pórrogas para seguir el plan de desconfinamiento del Gobierno, asegurando que "en una pandemia de este tipo, lo primero es salud y no hay que confrontarla con la economía o la política".