La oposición española votará en contra de prorrogar el estado de alarma

En la línea de los anuncios hechos en los últimos días, el líder del principal partido de la oposición en España, Pablo Casado, ha subrayado su rechazo a prorrogar el estado de alarma. Durante una entrevista radiofónica concedida a Onda Cero, el líder del PP ha manifestado que, pese a que su partido aún no ha tomado una decisión "en firme" respecto al sentido de su voto de cara al Pleno del congreso del martes 5 de mayo, "el estado de alarma prorrogado no tiene ningún sentido".

En opinión de Casado, la desescalada progresiva del periodo de confinamiento "ya no necesita" de un instrumento "excepcional" que a su entender limita derechos y libertades. No obstante, vincula su decisión final al conocimiento del decreto que emita el Gobierno. "El estado de alarma ha sido necesario para evitar el colapso de la UCI", ha declarado, pero "una vez que el presidente del Gobierno dice que podemos salir a tomar un vermut, consideramos que debe adaptar la normativa legal a la situación". Asimismo, el político de la formación conservadora ha calificado de "chantaje" e "inmoral" que el abono de la prestación por los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) esté vinculada al estado de alarma,

En la línea de sus anteriores declaraciones, Pablo Casado ha vuelto a dirigir duras palabras contra el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez: "Lo que escuchamos el sábado a Sánchez fue un chantaje, no al Partido Popular, sino a millones de españoles que no pueden trabajar. No puede decir el Gobierno que las ayudas a los parados están supeditadas a sus amenazas".

No podemos apoyar la prórroga del estado de alarma. Sánchez está echando un pulso con el brazo de los parados. Le exijo que mañana en el Consejo de Ministros desvincule las ayudas por ERTE, y a autónomos y PYMEs del estado de alarma. Es un chantaje inmoral que no vamos a aceptar. pic.twitter.com/Srwtnr8Mg2 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) May 4, 2020

Casado afirma estar esperando a la constitución en el Congreso de los Diputados de la llamada Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción para plantear " las más de 2.000 iniciativas que ya hemos presentado en la Cámara Baja", ha dicho.

Rechazo a las medidas

La oposición del Partido Popular durante la gestión del Gobierno para hacer frente a la pandemia de COVID-19 se ha distinguido por su dureza, en ocasiones rivalizando con las críticas vertidas por el otro gran grupo opositor, Vox, con quien parece competir por un mismo espacio político, habida cuenta de las querellas contra el Gobierno suscritas. Ya el pasado 9 de abril, el PP votó contra la convalidación del decreto con medidas complementarias para paliar los efectos de la pandemia en el mercado laboral, tales como la prohibición del despido por causas relacionadas con la enfermedad COVID-19. Ese decreto también incluía la obligatoriedad de mantener abiertos centros sanitarios y de cuidados de mayores y dependientes. El PP y

La bancada del Partido Popular también se opuso al real decreto que reguló el permiso retribuido recuperable para los trabajadores por cuenta ajena que no prestaran servicios esenciales durante las dos primeras semanas de abril, así como a diversas medidas sociales como la prohibición de los desahucios de inquilinos durante seis meses a partir del inicio del estado de alarma, los subsidios para empleadas del hogar afectadas por el cese o reducción de la actividad, las moratorias en el pago de cotizaciones sociales a empresas y autónomos, o la prohibición de cortar suministros básicos (luz, agua, gas) a ningún ciudadano durante el estado de alarma.

Se da la circunstancia de que el propio Casado había exigido establecer moratorias en el pago de cotizaciones sociales a empresas y trabajadores autónomos. También, en la última semana de abril el PP se sumó a Vox y, con su abstención, evitó apoyar la convalidación del Decreto-Ley que incluía medidas urgentes para proteger y ofrecer asistencia a las víctimas de violencia de género durante el periodo de confinamiento, en el que muchas mujeres no han tenido más remedio que seguir conviviendo con sus maltratadores.