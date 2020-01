El presidente del Parlamento catalán descarta la vía de la desobediencia

"No hay una mayoría en el independentismo preparada para una estrategia de desobediencia que, en todo caso, tendría que responder a un mismo plan" dijo el presidente de la Cámara catalana en una entrevista radiofónica.

En declaraciones a la radio, el dirigente de la formación Esquerra Republicana (ERC) y máximo representante de la Cámara catalana apuntó a un "clima entre valientes y traidores" en la esfera política que capitanea el movimiento independentista catalán.

"Desarrollamos un clima entre valientes y traidores y hablamos de desobediencia como si fuera la solución a todo, y no lo es. Debe responder a una estrategia y a una utilidad", señaló Torrent.

El presidente del Parlamento se refirió así a su decisión de obedecer a la Junta Electoral Central española y al Tribunal Supremo y retirar al presidente Quim Torra la condición de diputado autonómico tras su condena por inhabilitación

"¿Cómo viviríamos sin presupuestos? Para hacer un salto al vacío debemos tener claras las consecuencias" defendió Torrent sobre la polémica decisión que ahondó el cismo entre su formación y la conservadora Junts per Catalunya, a la que pertenece Quim Torra.

Tras la actuación de la Cámara presidida por sus socios de ERC, el presidente catalán declaró el fin de la legislatura y anunció una convocatoria de elecciones para los próximos meses.

En este sentido, Torrent admitió las "desavenencias de fondo" en el movimiento político independentista y vio necesario que a partir de ahora se abra un periodo de "reflexión" al respecto.

"Ahora es momento de hacer balance de lo que ha pasado en los últimos años, y ver que estas discrepancias son las que nos han llevado a esta legislatura", dijo el dirigente republicano.

También consideró "evidente" la "dinámica partidista y de excesiva competición" en el seno del independentismo, que llevó a la coalición que gobierna en Cataluña a una situación de desgaste interno.

No obstante, Torrent no descartó que ERC vuelva a pactar con Junts per Catalunya tras las próximas elecciones, ya que es lo necesario para "avanzar" en los objetivos independentistas.

Sí que expresó su negativa a ser el futuro cabeza de lista de Esquerra Republicana en unos comicios, un papel que insistió es para el líder y exvicepresidente Oriol Junqueras, aunque señaló que otro buen candidato a presidir el Gobierno catalán sería el actual vicepresidente, Pere Aragonès.