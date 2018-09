Presidente catalán se muestra dispuesto a llegar "tan lejos" como Puigdemont

"Yo estoy dispuesto a llegar tan lejos como el 'president' Puigdemont, que se puso al servicio de Cataluña", afirmó en una comparecencia conjunta en Bruselas al agregar que "ahí estará siempre un presidente de la Generalitat, mi límite es lo que el Parlamento de Cataluña decida".

Momentos después insistió en que, como jefe del Ejecutivo catalán, "me debo al pueblo de Cataluña a través de sus representantes políticos que es el Parlamento, mi obediencia y lealtad es al Parlamento".

Preguntado por la propuesta del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de realizar un referéndum de autogobierno, respondió que "queremos tener un diálogo absolutamente franco, igual que tuvieron otros países como Escocia o el Quebec".

"Nosotros partimos de un hecho, que fue el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y la declaración de independencia del 27 de octubre", explicó al señalar que "esto nos da la legitimidad y es nuestro punto de partida".

Torra volvió a pedir "al Gobierno español que haga una propuesta concreta".

"Ha hablado el señor Sánchez de un referéndum de autogobierno, nosotros hasta 'auto' estamos de acuerdo, pero lo que sigue no", ironizó.

Y apuntó a que "cuando se abra el Parlamento estaremos muy dispuestos a hablar de todo", ya que a los independentistas les "interesa mucho el debate de la convivencia, visto lo que ha pasado este verano".

El presidente catalán habló también del aspecto internacional del conflicto político en Cataluña al destacar que "intentamos mantener todas las conversaciones internacionales en todo el mundo".

"Tenemos muy claras las reglas de la diplomacia internacional, de los clubs de Estados, eso comporta enormes dificultades diplomáticas", matizó.

Junto al expresidente Puigdemont, Torra volvió a lamentar las declaraciones de este miércoles de la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, sobre una posible nueva intervención del autogobierno catalán con la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española que permite tal efecto.

"Todavía hoy escuchamos amenazas del 155, lo que es importante es que abandone la cultura del 155, no puede ser estar en un clima de diálogo y negociación y que lo primero que se ponga encima de la mesa sea la amenaza del 155", dijo al admitir que "una voluntad cierta de llegar a acuerdos" "implica riesgos".

Tanto Torra como Puigdemont hicieron un llamado a que la asistencia a los actos institucionales de la Diada (fiesta nacional de Cataluña) sea masiva, y la protesta, pacífica, aunque se realice, en palabras de Puigdemont, en "condiciones excepcionales" con un "intento de liquidación y capitulación del independentismo".

"Ésta es la primera Diada que celebraremos con presos políticos y exiliados, con una represión que no se ha acabado", dijo Torra para llamar "a que la gente salga a la calle de manera serena: cuantos más seamos, más posibilidades de éxito tendremos".

Torra comenzó su intervención dirigiéndose a Puigdemont y prometiendo "trabajar para que vuelvas a casa, también el resto de exiliados".

"Trabajaremos para que los presos políticos salgan de la cárcel", continuó al defender que "millones de catalanes no estarán de acuerdo en que compatriotas fueran condenados solo por el hecho de organizar una votación".

Los independentistas, reiteró, "no entenderíamos que las sentencias no fueran de absolución porque no hay delito, tal y como han entendido los tribunales alemanes y belgas".

"Lo que me parece muy importante ahora es fijar todo el foco para hacernos fuertes los catalanes en la defensa de nuestros derechos civiles", prosiguió.

Lo "importante", aclaró Torra, es "centrarnos en cómo es posible que hoy esté aquí con Puigdemont, que puede viajar a cualquier país del mundo, menos a España".

"La lógica de todo lo que está pasando en este juicio no resiste la más mínima comparación: cada día que nuestros presos políticos están en prisión es una vergüenza", denunció al recordar que "los exiliados se pueden mover por todo el mundo salvo el Estado español" y que "por eso hace falta preguntarse quién tiene el problema, si el mundo o el Estado español".