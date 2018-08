Día negro para la aviación española: se cumplen 10 años del accidente de Spanair

Era la segunda vez que la aeronave intentaba despegar aquel día. La primera había tenido lugar una hora antes, pero el comandante se vio obligado a abortar el despegue porque la sonda responsable de determinar la temperatura del aire marcaba 99 grados en lugar de los 28 reales. Los técnicos de mantenimiento inspeccionaron el aparato y consideraron que el problema se resolvería extrayendo el fusible Z-29 y desactivando la sonda.

Minutos después, el comandante y el copiloto retomaban las maniobras para el despegue. Lo hicieron sin configurar correctamente las alas de la nave. Un error del que debería haber alertado a tiempo el sistema TOWS. Segundos después, el MD-82 se arrastraba durante 1.200 metros antes de explotar.

Los 10 años que han pasado desde entonces no han sido suficientes para determinar quién fue responsable de lo sucedido en última instancia. El 10 de mayo de 2017, Francisco Vasques-Tenreiro, abogado de la Asociación de Afectados del vuelo JK5022, recordaba al entonces ministro de Fomento español, Íñigo de la Serna, la gravedad de la situación en la que siguen estancados los familiares de las víctimas.

"Casi una década después, ninguna persona física, jurídica o institucional ha sido considerada responsable de la tragedia, más allá de los pilotos, que pagaron el entuerto con sus vidas, y de la aerolínea Spanair, que ha desaparecido".

Efectivamente, la aerolínea española cesó todas sus operaciones el 28 de enero de 2012 tras varias rondas de desesperadas e infructuosas negociaciones con sus socios de Star Alliance para que estos sacaran a flote una compañía demasiado marcada ya por la tragedia.

Diez años después se sigue criticando la forma de gestionar el accidente y 10 años después la legitimidad de la posterior investigación sigue envuelta en dudas. Según un informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac) de 2011, el avión se estrelló debido a que los alerones que se despliegan durante el aterrizaje y el despegue no se desplegaron y porque aquel sistema llamado TOWS no funcionó, pero los familiares de las víctimas no están satisfechos con los motivos que se arguyen y con que no se hayan depurado responsabilidades. ¿Por qué no se desplegaron los alerones? ¿Por qué el sistema no funcionó? ¿Por qué se solucionó el problema inicial extrayendo el fusible Z-29 y desactivando la sonda?

La Asociación de Afectados del vuelo JK5022 exige al Ministerio de Fomento conocer la "ingente cantidad de información" que se utilizó para elaborar aquel informe. Una información "absolutamente desconocida" por las víctimas incluso en 2018. La solicitud de desclasificación de esos mismos documentos fue remitida en 2017 y a ella De la Serna respondió que la información técnica sobre un accidente de aviación "es información reservada".

A aquel documento aportaron información las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos —donde se fabricó el avión-, la empresa Boeing —responsable del avión MD-82-, Pratt & Whitney —la empresa que fabricó los motores de la aeronave-, la Dirección General de Aviación Civil española, las agencia europea y española de seguridad aérea y Spanair.

En 2012 la Audiencia Provincial de Madrid halló motivos suficientes para culpar de lo ocurrido a los dos técnicos que trataron el error en el sistema de temperatura del MD-82, quienes recurrieron ante la Audiencia Provincial y lograron archivar la causa por no existir "prueba alguna de que la actuación de los técnicos hubiera provocado el accidente".

Casi una década después, ninguna persona física, jurídica o institucional ha sido considerada responsable de la tragedia más allá de los pilotos, que perdieron la vida en el accidente.