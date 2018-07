El Gobierno español rechaza la oferta de un referéndum de autodeterminación para Cataluña

BARCELONA, ESPAÑA (Sputnik) — El Gobierno de España no acordará ningún referéndum de autodeterminación para Cataluña, afirma la vicepresidenta del Ejecutivo central, Carmen Calvo, en una entrevista con el diario El Mundo.

"La independencia de un territorio no está prevista en la Constitución, y ningún gobierno constitucional de España la contempla", sentencia Calvo al explicar que "el artículo 2 de la Constitución establece por igual un solo Estado y el derecho a la autonomía política de sus territorios".

Según la vicepresidenta del Gobierno español, "vamos a hablarle al presidente (catalán) de la altísima autonomía que tiene Cataluña, una gran región desarrollada de Europa y del mundo".

"Nunca Cataluña ha tenido el nivel de autonomía y de descentralización de ahora", añade.

Además, avanza que en el encuentro entre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat (Gobierno catalán), Quim Torra, el primero sostendrá que "no hay presos políticos en España" y que "en nuestro país no está reconocido ni existe, el derecho de autodeterminación, como no lo está en ninguna democracia".

Más: La Asamblea Nacional Catalana no renuncia a la independencia

"El Gobierno va a hacer compatible el cumplimiento de la Constitución con una normalidad de relaciones con Cataluña", asevera al explicar que su Ejecutivo es el "de un partido que ha dado pruebas absolutamente claras de la defensa que hacemos de la Constitución y de la democracia, pero también pensamos que hay espacios que se abandonaron pronto y que no se exploraron bien" y que "en esos espacios nos queremos mover: un terreno constructivo, democrático y constitucional".

Calvo manifiesta su esperanza de que todos los partidos "ayuden", porque "la lealtad para defender la Constitución está vigente para todos los partidos".

"Dimos pruebas de que éste no es un asunto para la confrontación y pedimos a los demás que hagan lo mismo", agrega.

Además, la vicepresidenta también recuerda que su Ejecutivo impugnó la moción de censura aprobada por el Parlamento de Cataluña que reafirma la voluntad de las instituciones catalanas de alcanzar la independencia.

"Nuestro Gobierno no puede echar leña al fuego, al contrario: debemos sacar adelante esta situación de la que todos los españoles esperan que salgamos", manifiesta.

Para Calvo, "el Gobierno tiene que mantener la defensa constante de la Constitución, y la tiene que reivindicar".