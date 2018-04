Puigdemont asegura que no huirá de Alemania si se le permite abandonar la cárcel

"Si la Justicia alemana me dice que puedo salir de la prisión pero que he de quedarme en el país, me quedaré, obviamente no escaparé", sostiene el político catalán en una conversación grabada por Diether Dehm —uno de los dos diputados de La Izquierda que visitaron recientemente a Puigdemont— y difundida este 3 de abril en las redes sociales.

Puigdemont también afirma que su caso trasciende su persona.

"No me estoy defendiendo a mí mismo, sino que represento a una institución muy antigua", asegura.

El dirigente independentista también explica que al término de su viaje tenía como objetivo entregarse a "la Justicia belga", como han hecho los exconsejeros de la Generalitat (Gobierno catalán) que le acompañaron hasta Bruselas en octubre de 2017 con el fin de eludir la acción de la Justicia española.

Puigdemont también valora las recientes protestas en Cataluña tras su arresto.

"Estoy muy orgulloso de la reacción del pueblo de Cataluña, es muy democrática", afirma.

El expresidente catalán, que se desplazaba desde Helsinki (Finlandia) hasta Bruselas (Bélgica) en coche, fue detenido en virtud de la euroorden emitida por el Tribunal Supremo, donde está procesado por la presunta comisión de delitos de rebelión y malversación de caudales públicos durante el proceso independentista catalán.

Además del inicio de los trámites para la extradición, la Fiscalía General de Schlewig-Holstein dictó el mantenimiento en prisión del líder independentista al considerar que existe riesgo de fuga.