Los taxistas paran Madrid y Barcelona

"Queremos una regulación para estas nuevas aplicaciones, en ningún caso queremos que se prohiban, pero sí competir con condiciones justas", asegura a Sputnik uno de los taxistas que hoy se declara en huelga.

© AP Photo/ Daniel Ochoa de Olza Taxistas españoles convocan huelga ante el avance de Uber y Cabify

En Barcelona la huelga será de 24 horas, mientras que en Madrid no habrá servicio de 6.00 a 18.00 (hora local).

Mientras tanto, los turistas en los aeropuertos se ven obligados a buscar soluciones alternativas.

"Respaldo la huelga de taxistas, están en su derecho, pero en días como hoy considero que se incrementa precisamente el uso de Uber o Cabify", señala a Sputnik un turista en el aeropuerto de Madrid.

La mayoría de turistas consultados por esta agencia defienden la regularización de la situación para evitar la competencia desleal, pero están a favor de estas aplicaciones.

Lea también: Cómo Uber puede engañar a las autoridades en todo el mundo

"Estoy a favor de estas aplicaciones, en Estados Unidos son muy habituales, pero debe haber una convivencia legal sin perjuicio para ninguna de las dos partes", explica a Sputnik una turista estadounidense que llega a España a pasar sus vacaciones.

Muchos turistas y viajeros cambiaron este martes su itinerario para poder viajar al centro de Madrid y Barcelona, optando por el transporte público o incluso por las aplicaciones contra las que protestan los taxistas.

"No es la primera vez que me encuentro con esta huelga al llegar a Madrid, esperemos que se regularice la situación porque una ciudad como Madrid no puede estar sin taxis", señala a Sputnik Manuel, un madrileño que vuelve a Madrid de un viaje de negocios.

© REUTERS/ Shannon Stapleton Los taxistas de Madrid y Barcelona, en huelga contra Uber

Las asociaciones y sindicatos convocaron el parón de este martes bajo el lema 'Frente al desmantelamiento del sector público del taxi' y celebrarán una gran movilización en Madrid.

Las agrupaciones insisten en que "están defendiendo un servicio público ante el creciente intrusismo".

Los taxistas consideran que las políticas actuales permiten la competencia "de servicios de alquiler con conductor" como los organizados por Uber y Cabify.

"No estamos en contra de la competencia, pero sí nos oponemos a la competencia desleal y al incumplimiento de las leyes que los demás respetamos", señala el colectivo.

Los taxistas piden al Ejecutivo que busque "de manera urgente" la forma de acabar "con esta competencia desleal".

Lea más: ¿Continúa la guerra contra Uber? Taxistas protestan otra vez en Barcelona

Sin embargo, el Gobierno español no se plantea modificar el actual régimen jurídico por el que se rigen empresas como Uber o Cabify, según informó el Ministerio de Fomento a través de un comunicado.

Busca en Twitter a SputnikMundo y descubre las noticias más actuales del acontecer mundial. Suscríbete para mantenerte al tanto.