Elecciones en Bielorrusia: "Para vencer a un régimen autoritario se requiere apoyo desde fuera"

"A juzgar por el desarrollo de la situación que estamos viendo, la calle no será una salvación", manifestó Chérechen en una entrevista con Sputnik.

El político considera que el resultado de la votación está predeterminado "de hecho", pero aún así se muestra resuelto a "continuar esta campaña hasta el final, para demostrarle a la gente que existe una alternativa, que hay equipos y centros dispuestos a".

"Hemos perdido esta batalla, pero no la guerra", remarcó.

Al mismo tiempo, Chérechen admitió tener la vista puesta ya en las presidenciales de 2025.

"No lo niego, vamos a participar activamente en la vida pública durante los próximos cinco años. A nuestro partido le quedan por delante la campaña de elecciones locales y la de las parlamentarias. Luego vendrán las presidenciales de 2025, en las que también participaremos, ya con un historial sólido y, espero, con el apoyo de la comunidad internacional", dijo.

Para el candidato socialdemócrata, "las fuerzas internas no bastan para vencer a un régimen autoritario". "Además de equipos fuertes dentro del país, se requiere apoyo desde fuera", afirmó.

Serguéi Chérechen competirá en las presidenciales del 9 de agosto con otros cuatro candidatos: el mandatario actual, Alexandr Lukashenko, que se postula para su sexto mandato; Svetlana Tijanóvskaya, esposa del popular bloguero opositor Serguéi Tijanovski, detenido a finales de mayo; la exdiputada de la Cámara Baja del Parlamento Ana Kanopátskaya; y el copresidente de la agrupación social Govori Pravdu (Di la verdad) Andréi Dmítriev.

Pertenencia de Bielorrusia a la OTSC

Chérechen señaló que la permanencia del país en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) se contradice con la Carta Magna en vigor.

"Nuestra Constitución consagra la neutralidad, la no participación en conflictos y bloques militares. Nuestra pertenencia a la OTSC se contradice hoy con la ley fundamental", afirmó.

Fundada en 2002, la OTSC integra actualmente a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán.

La permanencia en este bloque, a juicio de Chérechen, "significa que la OTAN será el contrapeso y habrá problemas a la hora de lograr acuerdos con la Unión Europea y Estados Unidos".

"Será un freno para las relaciones", añadió el político que proclama en su programa electoral la no afiliación de Bielorrusia a las alianzas políticas y militares.

El líder de Gramada opinó también que a Bielorrusia no le hace falta un ejército numeroso.

"No entra en nuestros planes pelear con nadie, somos un país pequeño, que está entre la espada y la pared. Hay dos gigantes, dos colosos militares, Rusia y la UE. Si alguno de ellos quisiera presionarnos, no podríamos oponer resistencia. Por la misma razón no necesitamos un ejército numeroso, las fuerzas siempre serán desiguales", argumentó.