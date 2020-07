Venezolanos creen que comicios parlamentarios ayudarán a dirimir diferencias políticas

"Es un derecho y un deber que tenemos como venezolanos de votar y escoger a nuestras autoridades, creo que el voto es una vía para solucionar las diferencias políticas entre los opositores y los del Gobierno, si no votamos después no podemos quejarnos, por eso creo que la abstención no es la mejor solución", expresó Yadira Lugo, de 47 años.

Karen Peña, residente del estado La Guaira (norte), consideró que todo proceso electoral es una oportunidad que tienen los ciudadanos para decidir y expresarse libremente, sobre todo en un país como Venezuela que se encuentra "sumergido" en una crisis política.

"Este es el momento de decidir, de aportar un granito de arena, ya que estas elecciones parlamentarias son importantes para nuestro país, así que la invitación es que todos salgamos a votar este 6 de diciembre en este nuevo proceso que convoca el Consejo Nacional Electoral", señaló.

Por el contrario, Alejandra Nieto, de 53 años, consideró que estos comicios también serán desconocidos por la comunidad internacional, debido a las medidas que dictó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre los partidos opositores Acción Democrática (AD) y Primero Justicia.

"No pueden convocar elecciones porque el mundo no los reconoce y no los reconocerán, todos los partidos fueron confiscados por el régimen, yo no participaré porque pasará lo mismo que con (Nicolás) Maduro, nadie cree en este CNE", sostuvo.

A mediados de junio, el TSJ anunció la suspensión de la actual Junta Directiva del "Movimiento Primero Justicia", y nombró a nueva que podrá participar en las elecciones; mientras, que para AD conformó una mesa directiva ad hoc bajo el mando de Bernabé Gutiérrez, hasta entonces secretario nacional del partido.

Lisandro Méndez, trabajador del sector público, condenó que algunos ciudadanos desconfíen del organismo comicial por haber sido nombrado por el TSJ, pues recordó que cuando la oposición ganó las elecciones del parlamento en el 2015, el CNE de ese entonces también había sido nombrado por el Supremo venezolano.

"El CNE anterior también fue designado por el mismo Tribunal, debido a que el parlamento no se puso de acuerdo. Participaré y elegiré a los candidatos que yo considere, no creo en esa alharaca que han armado de si se participa o no, perjudica a alguien o beneficia a otro (…) si el Gobierno perdiera esta elección Nicolás Maduro sigue siendo presidente porque el parlamento no puede revocar autoridades públicas", acotó.

El Tribunal Supremo de Justicia nombró el 12 de junio a los rectores y rectoras principales del CNE y sus suplentes, tras declarar la omisión legislativa de la Asamblea Nacional.

La decisión del máximo tribunal del país fue rechazada por algunos sectores radicales de la oposición, quienes la calificaron como un "golpe" a la Constitución.

Por su parte, Randy Rojas, residente de Catia en el oeste de Caracas, lamentó que los sectores opositores no aprovechen estas elecciones para expresarse en las urnas.

"Las elecciones siempre son buenas, dan la oportunidad de expresar el sentir colectivo, lamentablemente en la situación política actual todo lo que haga el Gobierno va a ser mal visto porque el problema de Venezuela es el poder y que el Gobierno es de izquierda, porque si fuese de derecha nada de esto estuviera pasando", comentó.

Paola Gómez, comerciante, manifestó que cada vez que llaman a elecciones la oposición se divide, lo que significa que está en desventaja delante del Gobierno que tiene un solo partido y que todos sus militantes deciden votar.

"Aquí hay algo que no se puede negar y es que mientras la oposición se divide, porque unos llaman a no participar y otros dicen que sí participarán, el Gobierno va a las elecciones en un solo partido (político), pueden tener sus conflictos internos como todos, pero sus integrantes están decididos a votar", indicó.

Los venezolanos elegirán a 277 diputados de 89 organizaciones con fines políticos habilitadas para el próximo proceso electoral.

El organismo comicial realizará una jornada especial del registro electoral del 13 al 26 de julio, para determinar cuántos ciudadanos serán convocados a votar el próximo 6 de diciembre para renovar la Asamblea Nacional.