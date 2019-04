Una España más justa, ecológica y feminista: la propuesta de Podemos para el 28-A

García Puig centra las prioridades de la campaña en promover una perspectiva social, ecológica, feminista y de radicalidad democrática y ataca al PSOE por hacer propuestas de izquierdas "solo en la oposición", según explica en una entrevista con Sputnik.

—¿Cuáles son sus prioridades en esta campaña?

Nuestra prioridad es la transformación del sistema, sustituido por un nuevo sistema que definimos como más justo desde una perspectiva social, ecológica, feminista y de radicalidad democrática.

—En la última legislatura, llegaron a numerosos acuerdos con el PSOE. ¿Qué les diferencia?

Mientras el PSOE en la oposición se muestra duro con los poderosos, en el Gobierno es débil con los poderosos y duro con los más débiles, nosotros forzamos revertir esa situación. Prometieron mil veces la derogación de la reforma laboral, la regulación por ley de la actualización de las pensiones conforme al IRPF, la no regulación del control de precios de los alquileres, son sólo algunos ejemplos de compromisos adquiridos que nunca llegaron a materializarse.

—Entonces, ¿a qué acuerdos estarían dispuestos a llegar después del 28A?

Todo será sobre la base de acuerdos programáticos que se traduzcan en avances en las condiciones de vida de la mayoría de la población. Estamos dispuestos a estudiar la posibilidad de llegar a acuerdos concretos que permitan caminar hacia la realización de las prioridades que definíamos en el apartado anterior.

—¿Cuáles serían sus primeras medidas si Podemos y sus confluencias llegan a la Moncloa?

© REUTERS / Eloy Alonso El intercambio de reproches por pactos de gobierno marca el debate de los candidatos en España

Sin duda, cuestiones como la derogación de las reformas laborales y de las pensiones, el control de los precios del alquiler, la creación de un Ministerio de Feminismos que haga posible la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la lucha contra el cambio climático desde una perspectiva de transición ecológica justa, mediante un plan de inversiones que permita avanzar hacia una economía verde e industrial de alto valor añadido.

También la creación de una banca pública que impulse la PIME como auténtico motor económico del país, bajar las tasas universitarias para facilitar el acceso de las clases populares, una reforma del Código Penal que mejore la tipificación de los delitos de rebelión y sedición y la regulación del derecho a la eutanasia.

​Además, la creación de mecanismos que permitan el desmantelamiento de las cloacas del Estado, son sólo algunas de las cuestiones urgentes que habría que afrontar ante la situación de emergencia social y emergencia democrática en que está instalado el país y sus ciudadanos.

—¿Cuáles serían sus principales medidas en el ámbito internacional y de las relaciones exteriores? ¿Cuál es su postura sobre la OTAN?

© REUTERS / Jon Nazca Los tres escenarios poselectorales que vislumbra España

Europa como motor de un mundo respetuoso con los derechos humanos, el planeta y la paz. El principio de coherencia ha de guiar las políticas comerciales, de acción exterior y ambientales, para que sean de alcance estatal o europeo en la promoción y respeto de los derechos humanos, la paz y el multilateralismo, en contraposición a los intereses de la OTAN y los Estados Unidos, cada vez más divergentes e incompatibles con la necesaria autonomía estratégica de la política común de seguridad y defensa europea, así como de su acción exterior. Es necesario garantizar que las políticas de cooperación al desarrollo, derechos humanos y paz constituyan los vectores principales de la política de acción exterior.

—¿Más protagonismo de la UE?

Dotar a la UE de una política exterior que defienda una gobernanza global constructiva. Una política que avance en la lógica de las mayorías cualificadas y que supere los requerimientos de unanimidad. Una política que dé respuesta a la actual crisis humanitaria ocasionada por los conflictos en Oriente medio y África, que promueva un pacto multilateral con África que aborde todos los temas de interés compartido

—En Defensa, ¿qué propuestas llevan en su programa?

Reducir y hacer más transparente el gasto militar, avanzando hacia la suspensión de los tratados militares bilaterales con EEUU en una lógica de espacio europeo y no bilateral, destinando un 0,3% del presupuesto al desarrollo de proyectos de fomento de la cultura de la paz y la investigación para la paz.

© AFP 2019 / Kay Nietfeld "La idea del Ejército europeo es una utopía"

Además, defendemos la creación de un ejército común de la UE que supere la subalternidad que implica la OTAN y su abandono gradual, en sustitución de los ejércitos estatales, con orientación defensiva.

Uno de los puntos fuertes de debate en esta campaña se sitúa de nuevo en Catalunya ¿Qué solución plantean? ¿Todavía estamos a tiempo de recuperar el diálogo?

En Comú Podem [coalición catalana de Podemos] queremos soberanía para decidirlo todo y entendemos que para hacerlo posible, es necesario radicalizar la democracia, situando a la gente común en el centro de la acción política, por eso nos reconocemos en la tradición política del catalanismo popular, defensor de los derechos sociales y nacionales de Catalunya.

Los últimos Gobiernos catalanes no fueron capaces de canalizar de forma efectiva esta voluntad mayoritaria, llevándonos a un callejón sin salida por medio de una vía unilateral excluyente de la mitad de la ciudadanía, mientras que el Estado no sólo no ha sido capaz de ofrecer una salida política a la reivindicación, sino que ha actuado atacando el autogobierno y las instituciones de la Generalitat con el artículo 155 de la Constitución.

—¿Cuál es su propuesta para España?

© AP Photo / Bernat Armangue "Cataluña está en transición a una República"

Defendemos la transformación de España en un Estado Plurinacional, con el objetivo de que su organización institucional se parezca a su realidad plural, como solución tanto para el conjunto del estado como para Cataluña. Creemos que hay que revertir la lógica de unos planteamientos que, demasiadas veces, se han hecho de manera cerrada y sin tener en cuenta la complejidad del país.

Una realidad que hay que abordar por la vía del diálogo para encontrar soluciones que partan del reconocimiento mutuo de todas las posiciones y que, a nuestro entender, deberían basarse en la búsqueda de amplias mayorías sociales y el máximo consenso entre las fuerzas políticas catalanas; el pronunciamiento democrático de la ciudadanía de Cataluña y la mejora del autogobierno de Cataluña.

—¿Cómo valora el juicio ocurrido a los políticos catalanes?

© AFP 2019 / Gabriel Bouys El independentismo catalán se sienta en el banquillo: así es el juicio del 'procés'

Pese a las dificultades, la única vía para superar el bloqueo es la vía política, con la desjudicialización del conflicto, un diálogo sin limitaciones y la voluntad de acuerdo para sumar grandes mayorías. Apostamos por un diálogo sin limitaciones que haga posible un acuerdo entre las fuerzas políticas catalanas y que supere la actual dinámica de polarización.

Por ello, para avanzar hacia la solución del conflicto, sobre la base de este diálogo, proponemos la libertad de los presos políticos, las modificaciones normativas necesarias para clarificar los delitos de rebelión y sedición, garantizando que todas las personas puedan ejercer pacífica y democráticamente sus derechos y libertades y una Mesa de Diálogo de fuerzas políticas catalanas y del Estado.

—Y el referéndum…

Cataluña debe ejercer su derecho a decidir por la vía de un referéndum. Para hacerlo posible proponemos una Ley de Claridad que impulsaremos desde el Parlamento de Cataluña para ser tramitada en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de acordar las condiciones, el procedimiento y la interpretación de cualquier referéndum sobre la modificación del status político de Cataluña. Una propuesta, por tanto, que posibilite un pacto de amplias mayorías a Cataluña y abra el camino hacia un nuevo pacto de Estado.

—¿Cómo gestionarían la situación de la inmigración en España y en Europa?

Es urgente un cambio de enfoque total de las políticas migratorias en el Estado, que continúa basado en políticas de seguridad y de represión dirigidas por el Ministerio de Interior. Queremos impulsar una ley integral contra el racismo y la xenofobia y promover la ayuda a las personas refugiadas.

​Otro de los grandes temas de esta campaña fueron los restos del dictador Francisco Franco, ¿cómo cree que se resolverá la exhumación?

© REUTERS / Sergio Perez España: Huesos, memoria y Transición

Hace más de una década que los movimientos memorialistas reclaman que el Estado asuma una política de memoria histórica con valores plenamente democráticos, es decir, fundamentada en una historia rigurosa y no partidista, que tenga en cuenta a las víctimas de la guerra civil y el franquismo y reconozca a las personas y colectivos que lucharon por la defensa y restauración de la democracia.

No es admisible la existencia de espacios de exaltación de actuaciones contrarias a la legalidad constitucional y que favorecen el sufrimiento de las víctimas, como es el caso del Valle de los Caídos. Nuestra propuesta consiste en la exhumación de los restos de Franco y José Antonio Primo de Rivera y convertir el espacio en un lugar de rehabilitación y memoria de todas las personas muertas a consecuencia de la guerra civil y de la represión franquista.

—¿Qué cree que se juega España el 28 de abril?

España se juega su viabilidad política, social y económica, se juega su futuro como país. Cada vez parece más probable un nuevo ciclo de recesión económica, sin que la mayoría de la población haya experimentado ningún tipo de mejora en sus precarias condiciones de vida, durante los años denominados de la "recuperación" económica.

Seguir profundizando en la senda de los sacrificios económicos, los recortes presupuestarios, el deterioro en la calidad e igualdad de acceso a los servicios públicos, las bajadas de impuestos para las élites económicas, precariedad laboral y bajos salarios, economía de servicios y bajo valor añadido, es sinónimo de fracaso como sociedad y de seguir aumentando las desigualdades a unos niveles aún más insostenibles, conduciendo a la mayoría de la población a un callejón sin salida.

A esta emergencia social, al sufrimiento de las personas, sobre las que no puede construirse absolutamente nada, más allá de un reparto más desigual de la riqueza, hay que añadir la emergencia democrática que vivimos y que nos impide en algunos casos, y dificulta en otros, el ejercicio de nuestros derechos fundamentales: judicialización de la política, ley mordaza, presos políticos, restricciones en la libertad de expresión.