Los Reyes Magos envían un mensaje de esperanza a los niños

2020 no ha sido un año fácil. En parte, por su gran protagonista: el coronavirus. La pandemia ha desbaratado el calendario y amenaza con hacerlo hasta el día 366. Incluida la Navidad. Los habitantes de todos los rincones del planeta saben que estas fiestas serán muy distintas. Las mascarillas vestirán los rostros, al igual que las bolas relucen en los árboles. Las restricciones sanitarias limitarán el número de personas sentadas en las mesas de Nochebuena y Nochevieja. En el mejor de los casos, será la normativa de los estados la que separe a las familias. Por desgracia, en algunos hogares, se quitarán platos de la mesa por otra de las consecuencias derivadas de la irrupción de la enfermedad.

Viajar será más complicado. Las medidas contra la propagación del virus afectan al tránsito de pasajeros y se recomienda no cruzar fronteras. Decisiones políticas que han hecho que niños y niñas crean queno podrán llegar a sus casas. No os preocupéis. Sputnik Mundo ha hablado con sus Majestades de Oriente y han confirmado que "lo están preparando todo". Eso sí,. Todos los regalos se desinfectan antes de ser guardados en los zurrones. Además, recorrerán el globo terráqueo con mascarilla y un bote de gel hidroalcohólico en la silla de los camellos. Según sus palabras, intentarán llegar a todos los hogares, como cada año. Si por un extraño casual no consiguiesen alcanzar alguna casa, insisten en que irán en otro momento. No se olvidan de nadie.

Para aquellos que no estén muy convencidos sobre el trabajo que realizarán este año, los Reyes Magos han ideado un plan. Una solución que viene desde Barcelona. En la capital catalana han contratado a un equipo de pajes muy especial. Su objetivo es hacer llegar el aviso de Melchor, Gaspar y Baltasar a los más pequeños.

"Como este año es muy extraño, muchos niños tienen dudas sobre si llegarán este año los regalos o no. Nosotros nos encargamos de quitarles esta preocupación", comenta a Sputnik Mundo Sergi Grimau, el paje cofundador de este proyecto junto a Albert Montilla, en nombre de los Magos de Oriente.

La Llamada Mágica, nombre que recibe esta startup, se dedica a grabar mensajes de los Reyes Magos para niños y niñas. Vídeos en los que Melchor, Gaspar o Baltasar les dedican unas palabras a los más pequeños. Y lo más importante: les hacen recuperar la ilusión tras un año complicado. "Los mensajes están super personalizados. Cada uno es distinto y está especialmente dedicado para el niño o niña que lo recibe. Para ellos, es como meterse en una película", explica Grimau.

El equipo trabajará durante un par de semanas y tiene un cupo de 2.500 vídeos en español, catalán y lenguaje de signos, aunque esperan poder ampliar esta cifra. De momento, ya han realizado más de la mitad. Para hacer frente al aluvión de encargos, los pajes han llamado a compañeros del sector de la cultura. En total, 20 personas se han incorporado a la Llamada Mágica. "La verdad es que está siendo un éxito", afirma el paje.

Además de grabaciones personalizadas, la Llamada Mágica también se dedica a crear contenido para empresas y ayuntamientos. Así, los Magos de Oriente hacen llegar su anuncio a los infantes de todo el municipio. Y no solo eso, ya que también explican las medidas de seguridad que existen para combatir la pandemia y cómo deben de echar la carta al buzón.

La magia se fusiona con la tecnología para devolver la ilusión a muchas personas que la han extraviado tras este año fatídico. Un 2020 que ha dejado más tristeza que alegría. 12 meses problemáticos y una Navidad que quedará grabada en las mentes de todos los habitantes de la Tierra. Pero, como dicen los Reyes Magos, "la esperanza es lo último que se ha de perder".