China, Siria y Turquía siguen comprando crudo iraní: "No, no vamos a seguir el ejemplo de EEUU"

Al menos 12 petroleros iraníes continúan transportando crudo a Asia y el Mediterráneo, a pesar de las sanciones de Estados Unidos, reveló una investigación del periódico The New York Times (NYT).

El diario estudió el movimiento de más de 70 petroleros de propiedad iraní a través de los servicios MarineTraffic y Refinitiv, así como con la ayuda de imágenes de satélite de Planet Labs.

Después del 2 de mayo, cuando entraron en vigor las sanciones contra Teherán, solo 12 de ellos suministraban petróleo. La mitad de estos buques lo suministraban a China, mientras que otros fueron enviados al mar Mediterráneo a través del canal de Suez y, según los analistas entrevistados por NYT, podrían haber entregado petróleo a Siria y Turquía.

"El flujo continuo de petróleo subraya la dificultad que ha tenido el Gobierno de Trump para utilizar las sanciones con el fin de reducir a cero las exportaciones de petróleo iraníes después de diferir con sus aliados y socios sobre la política respecto a Irán", explica NYT.

"No se pueden hacer este tipo de amenazas si no se puede poner en práctica. Eso demuestra que hay limitaciones al poder de Estados Unidos. China y otros lugares están dispuestos a decir: 'No, no vamos a seguir el ejemplo de Estados Unidos'", dijo Richard Nephew, académico de la Universidad de Columbia y exfuncionario de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, que ayudó a aplicar las sanciones contra Irán durante el Gobierno de Obama.

La Administración Obama había trabajado con China, Rusia y tres aliados europeos en el acuerdo de 2015 destinado a restringir la capacidad de Irán para llevar a cabo su programa nuclear, mientras que la decisión del presidente Trump del 2018 de retirarse del acuerdo e imponer sanciones causó rechazo de estos países.