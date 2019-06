Tiempo desfavorable para volar: cuándo volverán al cielo los aviones de Boeing

Para la compañía estadounidense es la primera feria internacional después de las dos catástrofes aéreas de los Boeing 737 Max. Ambos siniestros—el de un vuelo de la compañía indonesia Lion Air en el mar de Java y el de Ethiopian Airlines cerca de Adís Abeba, con 189 y 157 muertos, respectivamente— provocaron una cascada de suspensiones por parte de aerolíneas y reguladores del transporte aéreo, dejando en tierra la flota global de los 737 Max y provocando un desplome de las cotizaciones de Boeing en la bolsa.

Aunque durante el primer día del salón Boeing no logró cerrar ningún contrato, los días siguientes fueron más fructíferos. El 18 de junio la empresa informó la venta de 20 aviones 787-9 y 787-10 Dreamliner a Korean Air. Asimismo, China Airlines y Qatar Airways compraron respectivamente seis y cinco naves de la serie 777.

Te puede interesar: Algunos aviones tienen una habitación secreta y no lo sabías (fotos, vídeo)

Sin embargo, el verdadero logro para el fabricante estadounidense fue el anuncio de que la compañía International Airlines Group (IAG) —propietaria de British Airways e Iberia Airlines— prometió comprar 200 aviones Boeing-737 Max entre 2023 y 2027.

"Nos sentimos verdaderamente honrados por el International Airlines Group por su confianza en el 737 Max", dijo el presidente de Boeing Commercial Airplanes, Kevin McAllister.

"Estamos encantados de que el IAG haya reconocido las cualidades superiores del 737 Max y haya indicado su intención de volver a la familia Boeing 737", agregó.

Por su parte, el director ejecutivo de IAG, Willie Walsh, declaró que la compañía "confía plenamente en Boeing y espera que la aeronave vuelva a entrar en servicio con éxito en los próximos meses, tras haber recibido la aprobación de las autoridades reguladoras". Sin embargo, Walsh se limitó a un acuerdo de intención que podría ser cancelado en cualquier momento en vez de un contrato de compra.

Además: Pilotos de Boeing 737 Max denunciaron fallos en 23 ocasiones desde 2017

Problemas técnicos

Tras la muerte de 346 pasajeros, los aviones Boeing están bajo el escrutinio de los organismos reguladores de todo el mundo. Solo en junio se encontraron tres defectos en los productos de la empresa americana, escribe Maxim Rúbchenko en la versión rusa de Sputnik.

Primero, Boeing informó que varias decenas de vehículos presentaban defectos en sus 'flaps'. Algunos días después, la Administración Federal de Aviación de EEUU reveló los defectos de chasis en los Dreamliner que pueden provocar una pérdida de la función de frenado en el chasis principal y una pérdida de control en el chasis delantero.

Además: EEUU estudia nuevas quejas por problemas de seguridad del Boeing 737 MAX

Otro problema está vinculado con el Sistema de Aumento de las Características de Maniobras —MCAS, por sus siglas en inglés—. Boeing informó a mediados de mayo que había completado el desarrollo de una actualización para el MCAS de los 737 Max. Agregó que los pilotos podrán contrarrestar el sistema con el control manual y que el MCAS se desactivará automáticamente cuando los sensores del flujo de aire a ambos costados de la aeronave ofrezcan lecturas muy distintas.

Sin embargo, en caso de una desactivación completa de la automatización, solo un piloto muy fuerte puede controlar la aeronave porque el mecanismo utilizado en la mecánica del estabilizador, requiere un gran esfuerzo físico en el mando de control, según The Wall Street Journal.

"Este problema obligó a los especialistas a reevaluar las condiciones de seguridad en Boeing", señaló WSJ. "Lo peor es que tal mecanismo de control del estabilizador está instalado en los más de 6.000 aviones de la serie Boeing 737", agregó.

No te lo pierdas: Dos Boeing 737 Max 8 estrellados en menos de seis meses. ¿Qué pasa con el avión?

Problemas financieros

Los representantes de la industria aeronáutica no esperan la reanudación de los vuelos de Boeing 737 Max en un período corto. En particular, Tim Clark, presidente de Emirates Airline, declaró que habrá un retraso por parte de los reguladores.

"Va a llevar tiempo poner este avión en el aire. Si está en el aire para Navidad, me sorprenderé", dijo durante la reunión anual de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo en Seúl.

Por lo tanto, el tiempo de inactividad de los aviones será de unos nueve meses, escribe Maxim Rúbchenko. Los expertos estiman que tal pausa le cuesta a las aerolíneas decenas de millones de dólares cada mes. Estas pérdidas tendrán que ser compensadas por el fabricante del avión.

Docenas de compañías aéreas ya han anunciado su intención de recibir dinero de Boeing. Las primeras fueron las tres grandes chinas —China Southern, China Eastern y Air China—, que a finales de mayo exigieron oficialmente una indemnización por daños y perjuicios.

También: Estas son las aerolíneas de América Latina que dejaron de volar con Boeing 737 MAX

Más tarde se unieron Turkish Airlines, Flydubai, Norwegian Air y Southwest, que tiene la flota más grande del mundo de 737 Max. Una declaración similar fue hecha por el director ejecutivo de Qatar Airways, Akbar al Baker.

Además, Boeing tendrá que pagar una indemnización por la muerte de los 346 pasajeros, así como resolver las demandas de los accionistas que perdieron dinero debido a la caída de las cotizaciones bursátiles.

"En general, estamos hablando de miles de millones de dólares", según Rúbchenko.

Por otro lado, los clientes usarán los problemas del fabricante para obtener beneficios y descuentos, asegura. Según los informes no oficiales de Le Bourget, el acuerdo entre Boeing e International Airlines Group prevé la entrega de aviones a un precio un 30% más bajo que los precios de catálogo. IAG pagará por 200 aviones solo 16.000 millones de dólares en lugar de 24.000 millones.

Los expertos están seguros de que tarde o temprano los aviones Boeing volverán al cielo. La razón principal es que todavía no hay ninguna alternativa para ellos. A pesar de que en el Salón Aeronáutico de Le Bourget la compañía Airbus superó a Boeing en la cantidad de pedidos —unos 383 vs. 232—, el fabricante europeo no tiene suficiente capacidad de producción para satisfacer toda la demanda.