Medvédev: EEUU finge estar cuidando de Europa al oponerse a los envíos de gas ruso

"La lucha contra el gas natural ruso en el continente europeo representa un ejemplo de una competencia económica desleal que se hace pasar por un intento de velar por los intereses políticos de los socios europeos", dijo Medvédev en una rueda de prensa tras las negociaciones con su homólogo belga, Charles Michel, en el ámbito de la cumbre de la Reunión Asia-Europa (ASEM).

Añadió que "el tema está muy politizado últimamente, pero no con los esfuerzos de Rusia o Bélgica sino, en primer lugar, con los esfuerzos de EEUU que presiona a nuestros socios europeos".

El primer ministro ruso destacó que EEUU propone suministros del gas natural licuado (GNL) con precios altos alegando que Europa se independizará de Rusia.

"Ustedes y nosotros entendemos perfectamente que cualquier gas suministrado de EEUU estará un 40% más caro que el gas ruso simplemente por cuestiones de su transporte", explicó.

Recordó que Rusia, antes la Unión Soviética, lleva ya 50 años proveyendo de gas a Europa Occidental y eso solo fortalece la seguridad energética europea, afirmó.

"El gas se consume más no porque bloqueemos alguna vía alternativa sino porque los países europeos crecen y por eso estoy seguro de que la colaboración en energía entre Rusia y la UE y entre Rusia y Bélgica tiene un buen futuro", recalcó.

Además, el primer ministro ruso dijo a la prensa que se reunió con la canciller alemana, Angela Merkel, en el marco de la cumbre de la ASEM.

Discutieron varios temas, dijo Médvedev, incluyendo el proyecto del gasoducto ruso Nord Stream y los comentarios de EEUU al respecto.

El proyecto Nord Stream 2 prevé la construcción de dos tuberías de gas con capacidad para 55.000 millones de metros cúbicos anuales desde la costa rusa hasta Alemania por el fondo del mar Báltico.

El gasoducto pasará por las aguas territoriales y/o las zonas económicas exclusivas de Alemania, Finlandia, Rusia, Suecia y Dinamarca.

EEUU se opone al Nord Stream y amenazó con aplicar sanciones contra las empresas que trabajan en ese proyecto y otros gasoductos rusos.

Además, el presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que su país competirá con el Nord Stream 2 mediante la exportación del GNL.

Sanciones antirrusas

Las sanciones contra Rusia no son una cuestión de vida o muerte para el país, aseguró el primer ministro ruso.

"Primero, para nosotros todas estas sanciones no son una cuestión de vida o muerte; segundo, no fuimos nosotros quien introdujimos las sanciones y por tanto no nos corresponde a nosotros levantarlas, si nuestros socios europeos quieren suspenderlas, que lo hagan, si no quieren, seguiremos viviendo con las sanciones", dijo Medvédev.

Medvédev dijo que durante las negociaciones con su homólogo belga, indicaron que en la agricultura hay "una serie de posibles áreas de cooperación entre Rusia y Bélgica" pero por las sanciones y las medidas restrictivas con las que respondió Rusia, esta vía "está bloqueada".

El primer ministro ruso declaró que anular las sanciones supondría un beneficio mutuo, "si es lo que quieren nuestros colegas europeos, ellos mismos deberían hacerlo" y destacó que ello mejoraría el clima económico en todo el continente europeo, ya que sus pérdidas totales por las sanciones contra Rusia alcanzaron los 100.000 millones de euros.

"Las sanciones estorban el desarrollo, pero no solo de la Federación Rusa, sí nos afectan, pero también a la Unión Europea, afectan a todos; las pérdidas totales de la UE, según los cálculos, son de unos 100.000 millones de euros", apostilló Medvédev.

A su vez, el primer ministro belga, Charles Michel, agregó que las sanciones contra Rusia deben ir acompañadas de un diálogo político con Moscú.

"Las sanciones en sí no son el objetivo, ya que deberían ir acompañadas de un diálogo político, incluso al más alto nivel, incluso en los temas en los que no estamos de acuerdo y expresamos diferentes puntos de vista", dijo Michel tras las negociaciones con su homólogo ruso.

Según el político belga, el diálogo "es la mejor manera de evitar una escalada que perjudique nuestra seguridad, por lo tanto, el diálogo nos ayudará a aliviar las tensiones".

El año que viene Bélgica será un miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, recordó el primer ministro y expresó su disposición a colaborar con Rusia.

"Bélgica será un miembro no permanente del Consejo de Seguridad a partir de enero de 2019, por lo tanto, existe la oportunidad de cooperar estrechamente todos los días en el Consejo de Seguridad con todos los miembros, en particular con Rusia; tendremos consultas regulares, por ejemplo, nuestra delegación en breve visitará Rusia para discutir cómo llevaremos nuestra cooperación en el Consejo de Seguridad", dijo Michel.

Las relaciones entre Moscú y Occidente empeoraron a raíz de la situación en Ucrania y la adhesión de Crimea a Rusia tras el referéndum celebrado en marzo de 2014, en el que más del 96% de los votantes avaló esta opción.

Ese mismo año la UE, Estados Unidos y varios países de su órbita impusieron sanciones contra Rusia por su supuesto papel en la crisis ucraniana, algo que Moscú ha negado y respondió a quienes impusieron medidas de restricción en su contra con un embargo agroalimentario.

El Gobierno ruso ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, votaron a favor de la reunificación con Rusia.

Para el presidente ruso, Vladímir Putin, el tema de Crimea "está zanjado definitivamente".