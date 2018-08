Un banco suizo aclara que reclasificó ciertos activos rusos sin congelarlos

GINEBRA, SUIZA (Sputnik) — El banco Credit Suisse negó haber congelado 5.000 millones de francos suizos (unos $5.000 millones) en activos asociados a Rusia para no exponerse a las sanciones de EEUU.

"Credit Suisse, dondequiera que haga negocios, trabaja con reguladores internacionales para garantizar el cumplimiento [de las normativas], incluyendo las sanciones que atañen a Rusia. Después de las recientes sanciones estadounidenses y las restricciones regulatorias de EEUU, Credit Suisse reclasificó ciertos activos afectados como activos bajo custodia en lugar de activos bajo gestión", aclaró a Sputnik una portavoz del ente, Anna Sexton.

La representante del banco añadió que "esta reclasificación no constituye una congelación de activos".

Los clientes no sujetos a las sanciones, según Sexton, no se vieron afectados por la reclasificación, que no ocasionó ninguna pérdida financiera.

El banco mantiene su compromiso con Rusia, dijo la portavoz, y sigue monitoreando los cambios de la situación.

El 22 de agosto, los medios internacionales informaron que Credit Suisse había congelado unos 5.000 millones de francos suizos en activos vinculados con Rusia para no exponerse a las sanciones de Estados Unidos.

