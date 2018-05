Gazprom elimina las trabas que obstaculizaban el acuerdo con Ankara sobre el Turk Stream

Una querella entre ambas obstaculizaba el acuerdo con Ankara para la construcción del segundo tramo del gasoducto. No obstante, los expertos señalan que el proyecto no está libre de riesgos. El descuento fue concedido sobre el gas suministrado entre 2015 y 2016. Con ello, según el medio ruso Kommersant, el descuento no se aplicará al precio actual de 260 dólares por 1.000 metros cúbicos de gas.

Es probable que el precio siga creciendo, lo que podría causar ciertos problemas entre las dos compañías. De acuerdo con el analista jefe de TeleTrade, Mark Goihman, a pesar de que abrió las puertas al gasoducto, el descuento concedido por la compañía rusa podría ser un precedente para que Turquía vuelva a exigir descuentos.

Además, el descuento lleva a un aumento del coste total del proyecto.

"En un principio se invirtió 17.000 millones de dólares en el South Stream. Luego, después de que Europa cancelara el proyecto, el gasoducto se reorientó para convertirse en el Turk Stream, lo que costó 6.000 millones más. Este descuento se suma al costo total", resumió el especialista, citado por el medio ruso Expert.

Asimismo, Goihman señaló que la concesión del descuento es un compromiso no tanto económico, sino político. La construcción del Turk Stream es muy importante, ya que es una vía de suministro de gas a Europa que excluye a Ucrania, sostuvo el experto.

Por su parte, el analista de la compañía Alor Broker, Alexéi Antónov, también considera que el descuento concedido por Gazprom abrió un precedente. Por lo que hay posibilidades de que Botas vuelva a exigir beneficios adicionales poniendo así nuevas trabas a la construcción del gasoducto.

Como consecuencia, los dos expertos concuerdan en que Gazprom tiene que darse prisa en construir el segundo tramo del Turk Stream. Según Antónov, el mayor problema del proyecto es que Turquía no es un socio tan fiable como lo es Alemania en el caso del Nord Stream 2.

Previamente, Gazprom y Ankara firmaron un acuerdo para la construcción de la parte terrestre del segundo tramo del Turk Stream. El segundo ramal suministrará gas a los países europeos, mientras que el primero está destinado para Turquía. Se prevé que la capacidad total de ambos ramales será de 31.500 millones de metros cúbicos anuales.

