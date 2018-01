Del amor al odio: polémica en Corea del Sur por la exclusión del deportista ruso Víctor Ahn

Sputnik te ofrece algunos de los comentarios más destacados de los usuarios surcoreanos.

La prensa local empezó a citar a los medios rusos, mientras que el nombre de Ahn Hyun-soo —el nombre coreano de Víctor Ahn— fue uno de los más buscados en el buscador surcoreano Naver. En pocas palabras, los internautas surcoreanos se quedaron atónitos por la noticia.

© Sputnik/ Alexandr Vilf Moscú pide explicaciones al COI por excluir a sus atletas limpios más destacados

"Parece que por aquí hay ciertas contradicciones. Quedan solo 17 días [antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno]. Si él no tenía derecho a participar, ¿por qué no lo han avisado de antemano?", se pregunta uno de los lectores del medio Naver Sports.

"Espero que esto no sea verdad. ¡¡Quiero verlo en Pyeongchang!!", comentó otro internauta.

"Al parecer, el COI decidió excluir a la mayoría de los deportistas rusos… qué lástima", escribió otro.

La versión sobre el posible dopaje de Ahn hizo que varios de sus contrarios —cuyo número aumentó considerablemente después de que el deportista decidiera cambiar de nacionalidad— se mofaran de él. Muchos culpan a Rusia de su exclusión y apuntan a que Ahn tomó una decisión incorrecta al decidir competir bajo bandera rusa.

"Los rusos se lo merecen. (…) Víctor Ahn no es un deportista coreano, por eso no debemos preocuparnos por si participa o no", escribió un internauta.

No obstante, los hinchas de Ahn tenían una respuesta.

"No fue él quién abandonó su país, fue la patria la que lo abandonó a él. El mayor villano en esta situación es la Asociación de Patinaje sobre Hielo de Corea del Sur", expresó otro usuario.

Varios internautas conjeturaron que la exclusión de Ahn era en realidad una venganza de sus competidores surcoreanos.

© Sputnik/ Nina Zotina COI excluye a atletas rusas de trineo de Olimpiadas de Invierno 2018

"Ningún artículo dice que existan pruebas de que Ahn se haya dopado, solo se menciona la posibilidad de ello. Si esta es la venganza de Corea del Sur, entonces es una vergüenza a nivel internacional", puso de relieve un usuario surcoreano.

Muchos seguidores de Ahn exigen explicaciones y esperan a la publicación definitiva de la lista de deportistas, no obstante, muchos parecen haber aceptado la triste realidad.

Víctor Ahn era considerado un héroe nacional de Corea del Sur tras ganar tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín, en 2006. Después de sufrir una lesión, Ahn no pudo seguir representando a su país de origen en diferentes competiciones a causa de la falta de apoyo de la Asociación de Patinaje sobre Hielo de Corea del Sur.

Lea también: ¿Órdenes políticas o lucha antidopaje? Hackers revelan el objetivo real del informe de WADA

© Sputnik/ Alexey Kudenko Hockeístas clave rusos no figuran entre invitados a los Juegos Olímpicos 2018

Como consecuencia, Ahn decidió seguir con su carrera deportiva en Rusia. En los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014, celebrados en la ciudad rusa de Sochi, el deportista se colgó cuatro medallas, tres de oro y una de bronce.

El patinador de velocidad en pista corta más premiado del planeta tenía ganas de terminar su carrera en 2018 representando a Rusia en su país de origen, pero el escándalo de dopaje y la prohibición de Rusia de participar en los juegos han dado al traste con sus planes.

Aunque los deportistas de Rusia sí tienen derecho de participar bajo bandera neutral, el COI decidió excluir el deportista de la lista de posibles competidores rusos en los Juegos de Pyeongchang. Esta decisión al parecer es infundada, ya que Ahn no ha sido nunca acusado de haberse dopado.