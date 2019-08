¿Chatarra u obra maestra? Turquía se despide del F-35 y crea su propio caza de nueva generación

El nombre del novedoso avión turco es TAI TF-X, que está siendo desarrollado por la empresa Turkish Aerospace. Inicialmente estaba previsto que el nuevo caza sustituyera a la flota de los F-16 turcos y que operara del lado de los F-35, conocido por sus numerosas imperfecciones y su sobrecoste.

Según el sitio web oficial, gracias a este programa Turquía se convertirá en uno de los pocos países que posee las tecnologías, la infraestructura y las capacidades de producción necesarias para crear un caza de quinta generación.

Ankara ya presentó en junio pasado la maqueta de su futura aeronave militar en el Salón Internacional de la Aeronáutica y el Espacio de París-Le Bourget.

Está previsto que el TF-X realice su primer vuelo en 2025 y entre en servicio, de acuerdo con distintos informes, entre 2028 y 2031. La flota de los TF-X podría estar operativa hasta la década del 2070.

​Sputnik contactó en varias ocasiones con el servicio de prensa de Turkish Aerospace Industries (TAI) para solicitar información pormenorizada sobre el proyecto. Sin embargo, aunque confirmaron la recepción de las preguntas, la compañía no envió las repuestas a esta agencia.

A pesar de que la empresa no brindó detalles más específicos del proyecto, las características del futuro caza están disponibles tanto en el sitio web de Turkish Aerospace como en otras fuentes abiertas.

De acuerdo con los datos oficiales, este avión monoplaza será bimotor: cada uno de sus propulsores gozará de un empuje de 27.000 libras —poco más de 12 toneladas—.

Será apto para alcanzar una velocidad máxima de Mach 1,8 —es decir, 2.223 km/h— y volar a una altura máxima —techo de servicio— de casi 17 kilómetros. El alcance será de 1.100 kilómetros, suficiente para un país de un tamaño como Turquía. La propia aeronave medirá 21 metros de largo, seis de alto y tendrá una envergadura de 14 metros.

Diseñado para ser un caza de superioridad aérea, el TAI TF-X contará con tecnología furtiva y equipamiento de vanguardia. Gozará en concreto de aviónica y sensores modernos y de la capacidad de librar la guerra electrónica.