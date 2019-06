El pueblo de Venezuela se prepara así contra una invasión militar (fotos, vídeos)

Ella y otros cientos, miles, de personas se están preparando en Venezuela para combatir y defenderse ante una posible invasión militar al país.

© Sputnik / Esther Yáñez Illescas Astrid Villalobos tiene 56 años y participa de los entrenamientos populares del Método Táctico de Resistencia Revolucionaria

Lo llaman Método Táctico de Resistencia Revolucionaria y consiste en aprender una serie de técnicas militares básicas adaptadas a todo tipo de civiles sin formación "para defender la patria".

Cada sábado, en grupos de 200, se reúnen en una cancha adaptada para las clases de 'crossfit' bolivariano en una escuela agroecológica del barrio de Caricuao. En total, en la cancha hay 13 'pruebas' que deberán aprender, practicar y superar.

© Sputnik / Esther Yáñez Illescas "Leales siempre. Traidores nunca": este lema guía los entrenamientos del Método Táctico de Resistencia Revolucionaria

Lo primero es un poco de teoría de la guerra, que se explica en un recinto, carpa improvisada, que llaman el "pecao": o la "puesta en completo del apresto operacional". Un básico para 'dummies' sobre cómo moverse, cómo actuar, cómo protegerse y en quién confiar si en Venezuela hubiese una guerra convencional.

Aprenden primeros auxilios, técnicas de comunicación, a reconocer plantas venenosas y las que no lo son, técnicas de defensa personal, cómo identificar a un enemigo, cómo construir una trampa, a camuflarse o incluso a disparar Fusiles Automáticos Livianos (FAL) o a soportar los efectos de los gases lacrimógenos.

© Sputnik / Esther Yáñez Illescas Los civiles que reciben entrenamiento en el Método Táctico de Resistencia Revolucionaria aprenden a armar y disparar misiles FAL

Astrid viene de la Parroquia de La Candelaria, que es una zona ubicada en el centro de Caracas, conocida por sus tabernas españolas y por su crudeza en época de guarimbas, como se conocen a los periodos de violencia callejera ocasionada por las protestas opositoras en 2014 y 2017.

"Recibimos adiestramiento para defender nuestro territorio en caso de que volvamos a vivir otro episodio similar", dice Astrid.

© Sputnik / Esther Yáñez Illescas Técnicas de combate, cómo moverse, cómo saber dónde está parado uno en guerra: estas cosas se aprenden en los entrenamientos del Método Táctico de Resistencia Revolucionaria

Su cuerpo, y su edad, no son los de una joven miliciana capaz de todo, pero sortea la cancha de obstáculos con ligereza. Termina de saltar un neumático de no menos de 50 centímetros de alto antes de explicar que "hay cosas que evidentemente una no puede hacer o no las puede hacer con la misma facilidad que los hombres u otras personas más jóvenes".

Ante la posibilidad de una invasión extranjera o disturbios internos, los civiles venezolanos aprenden a través del #MétodoTácticoDeResistenciaRevolucionaria desde primeros auxilios hasta técnicas de defensa personal.

​"Pero no importa, porque cualquiera puede ayudar; no todo es trabajo físico. Podemos dar instrucciones o manejar información de inteligencia para los cuerpos de seguridad", remata.

Astrid explica a grandes rasgos cómo sería el protocolo de actuación que están aprendiendo en caso de ataque, ya sea por parte de un agente extranjero —una invasión estadounidense, por ejemplo— como por parte de la derecha opositora.

© Sputnik / Esther Yáñez Illescas El Método Táctico de Resistencia Revolucionaria se basa en contar con "patriotas cooperantes en todos los territorios", explica el mayor Jesús Orozco, del Ejército de Venezuela

"Tenemos patriotas cooperantes en todos los territorios y en caso de que algo pase ellos darían una alerta temprana especificando cuál es la situación irregular. A partir de ahí, debemos valorar cuántos individuos son ellos y cuántos somos nosotros, qué armas manejan… Hacemos fotografías y videos y se los pasamos a las fuerzas de seguridad del Estado. Trabajamos siempre en conjunto con ellos", describe.

​La Candelaria tiene edificios altos y sus azoteas son un arma de guerra en favor del pueblo. "Desde allí lo vemos todo", asegura la potencial combatiente venezolana.

El mayor del Ejército Jesús Orozco es el encargado de supervisar la práctica en Caricuao. Es jocoso cuando se relaja, pero cuando se dirige a sus aprendices de civil usa el tono clásico del militar de vocación.

© Sputnik / Esther Yáñez Illescas El chavismo se da cuenta de la importancia de tener de su lado a un pueblo fiel, creyente y respetuoso de un legado que les dio identidad y recursos para tener conciencia de clase y socialismo

"Venezuela no se va a arrodillar al imperio. Estamos convencidos de que somos y seremos un país libre porque somos herederos de la gloria de Bolívar", dice.

El mayor sabe que esa gente es un arma de destrucción masiva. Mientras el mundo les subestima por sus apariencias o por su edad, el chavismo se da cuenta de la importancia de tener de su lado a un pueblo fiel, creyente y respetuoso de un legado que les dio identidad y recursos para tener conciencia de clase y socialismo.

"La gente no sabe que es más peligroso una señora de 50 años que el avión o el tanque de guerra más poderoso del mundo", asegura el oficial. "Porque un tanque de guerra o un avión emiten calor y con cualquier sistema de defensa se pueden destruir. Pero una persona que está en una casa es capaz de tener un interruptor, por ejemplo, y ese interruptor puede direccionarse y provocar una explosión".

© Sputnik / Esther Yáñez Illescas Si hay una intervención militar extranjera, los foráneos "tal vez pisen Venezuela pero no van a salir de aquí caminando", afirma el mayor del Ejército Jesús Orozco

La clave para entender por qué no cae Venezuela ni el Gobierno de Nicolás Maduro es precisamente esta. Hay un pueblo humilde, una masa poderosa, chavista y leal a 20 años de Revolución a pesar de todo.

El mayor Orozco es consciente de quiénes son esos vecinos que han venido a entrenarse a Caricuao con sus peores ropas para mancharse en el barro con libertad: "Ellos [los países extranjeros, EEUU, la oposición] tal vez pisen Venezuela pero no van a salir de aquí caminando".

© Sputnik / Esther Yáñez Illescas Hay un pueblo humilde, una masa poderosa, chavista y leal a 20 años de Revolución bolivariana, capaz de dejarlo todo en caso de una intervención extranjera

"Nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestra patria y cuando entren aquí se van a encontrar un pueblo que es obediente. Que no se equivoquen con los venezolanos", asevera.

La verdad de sus palabras es escalofriante porque es la constancia de un pueblo en un momento de crisis económica y asedio internacional. "Leales siempre. Traidores nunca", se escucha al coro en el entreno.

En los entrenamientos del #MétodoTácticoDeResistenciaRevolucionaria, los civiles mantienen en ánimo con gritos y cánticos a favor de la #RevoluciónBolivariana

​Los parroquianos se dividen en grupos, y cada uno se coloca en una de las 13 "pruebas" o instrucciones que tendrán que aprender y practicar, y todos irán rotando hasta que cumplan el circuito completo.

© Sputnik / Esther Yáñez Illescas En caso de una eventual guerra o invasión, es necesario que los civiles tengan nociones de cómo defenderse: esa es la premisa del Método Táctico de Resistencia Revolucionaria

Aparte del mayor Orozco y otros militares de las Fuerzas Armadas que lo acompañan, hay varias decenas de milicianos, formados en la Unión Cívico Militar —reconocida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela— que se encargan de instruir a los grupos y lo hacen con una destreza abrumadora.

Uno de ellos, flaco, bajito y de unos 60 años aproximadamente, perfectamente bien uniformado de verde camuflaje, sostiene un fusil FAL y enseña al grupo de turno a montarlo, desmontarlo, cargarlo y empuñarlo, aunque el aparato se atasca algunas veces durante el proceso.

© Sputnik / Esther Yáñez Illescas En el Método Táctico de Resistencia Revolucionaria, los civiles aprenden cómo usar armas ligeras

El tipo es una enciclopedia bélica: "este modelo de fusil ha sido utilizado en todas las guerras…". Se refiere a las que hicieron historia a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando comienza a comercializarse.

"Es un arma de origen belga y se trata de un fusil de combate. Hay algunas palabras en francés", especifica. Hay algunos en el grupo que toman notas en un cuaderno. También hay traducción simultánea para sordos; uno de los vecinos está haciendo las veces, incluso reproduce las posiciones del miliciano instructor cuando muestra la mejor manera de sostener el FAL. Hombro firme, los dedos nunca cerca del gatillo, pies ligeramente separados.

© Sputnik / Esther Yáñez Illescas Sortear obstáculos, crear trampas, esquivarlas: todas estas habilidades se ejercitan en el Método Táctico de Resistencia Revolucionaria

En la parte de 'Técnicas de Desplazamiento' hay otro grupo que está aprendiendo cómo moverse bajo la disciplina de la 'Punta de Lanza', que es un método para moverse a la vanguardia.

También fusil en mano, carrera rápida en cuclillas, pequeños subgrupos de dos o tres personas y posición estratégica para la presunta batalla. En esa práctica está Dulce Núñez, que tiene 69 años y es la sexta vez que viene a un entrenamiento. Se mueve por la cancha de Caricuao al aire libre como si la hubiese construido ella misma con sus propias manos.

"La gente no sabe que es más peligrosa una señora de 50 años que el avión o el tanque de guerra más poderoso del mundo", asegura el oficial Jesús Orozco, sobre el #MétodoTácticoDeResistenciaRevolucionaria que entrena civiles para actuar en caso de una invasión a Venezuela

​Está segura de por qué está allí y de la necesidad de instruir al pueblo para la defensa de su territorio, y habla de los entrenamientos como si formasen parte de su vida desde hace mucho más tiempo. Asombra la familiaridad con la que cuenta, por ejemplo, cómo les enseñan a soportar los efectos de los gases lacrimógenos.

"Simplemente los tiran en el aire y es aguantarse y aguantarse. Soportar el fastidio, el elemento extraño". "¿Y durante cuanto tiempo lo practican?", "Eso es rapidito". "¿Y usted ya lo puede soportar bien, le lloran los ojos?", "Me lloran bastante, pero lo soporto. Ya es costumbre".

© Sputnik / Esther Yáñez Illescas Dulce Núñez cuenta que gracias al entrenamiento militar que recibe es capaz de soportar los efectos de los gases lacrimógenos (a pesar de sus 69 años)

La última prueba de la cancha antes del almuerzo es la pista de obstáculos y es el jolgorio. Saltos, cuerda, escalada, neumáticos e incluso hay una parte donde han construido una pequeña cueva que tiene agua en el suelo y hay que entrar y salir arrastrándose por ella.

Todos hacen todo, esperan su fila y se lanzan felices. Algunos gritan consignas políticas: "¡Por la Patria!", "¡Por Bolívar!", "¡Por Chávez!". Hay una señora de 75 años que se arrastra bajo una alambrada durante diez metros sin ayuda.

© Sputnik / Esther Yáñez Illescas Los civiles que participan en el Método Táctico de Resistencia Revolucionaria reciben 13 pruebas para sortear y estar preparados en caso de una incursión bélica

Lleva una camiseta roja y la cara pintada de negro y las personas que pasan la prueba a su lado la alientan con gritos de ánimo. Están entrenando su cuerpo y fortaleciendo su espíritu. Asombra su capacidad de resistencia. Es emocionante. La capacidad de un pueblo para a(r)marse a sí mismo.