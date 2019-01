Fuerte exabrupto del nuevo jefe del Pentágono respecto al F-35

Según una fuente del medio, un exempleado del Pentágono, Shanahan calificó al avión de "jodido" y declaró que Lockheed "no sabe cómo ejecutar un programa".

Mientras ocupaba el cargo de vicesecretario del Pentágono, criticó en repetidas ocasiones al F-35 durante las reuniones del ente, calificó el programa de "insostenible" y arremetió contra la directora de Lockheed Martin, Marillyn Hewson, comentó otra fuente, una exfuncionaria de la Administración Trump.

"El costo, los años que faltan, es demasiado caro, no vamos a poder mantenerlo", citó esta persona a Shanahan.

Además, el jefe interino del Pentágono, que había trabajado anteriormente durante 31 años en Boeing, expresó que esa empresa habría realizado mejor el proyecto del caza, agrega la publicación.

El analista político y experto militar, Iván Konoválov, comentó a Sputnik las fuertes declaraciones de Shanahan.

"Shanahan no refleja solo su posición, sino la posición del complejo industrial-militar de Estados Unidos, del Pentágono. El F-35 es una aeronave muy controvertida. (…) En realidad, no lograron crear un caza que cumpliera con los requisitos de un avión de quinta generación. No lo acabaron", señaló el especialista.

Según Konoválov, Shanahan sacó el problema a la luz, y esta situación en torno al F-35 tendrá un desarrollo tanto en los medios como en los organismos militares y políticos de EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró a Patrick Shanahan secretario interino de Defensa desde el 1 de enero de 2019. El ex jefe del Pentágono, James Mattis, renunció después de que Trump decidiera retirar las tropas estadounidenses de Siria.