Según lo indican los especialistas, podría tratarse de un problema con los tubos de combustible, razón por la cual los F-35 en todas sus presentaciones no volarán hasta que sean inspeccionados y las partes bajo sospecha, reemplazadas.

Tema relacionado: Al estilo de Hollywood: EEUU 'inmortaliza' en un vídeo el estreno de los F-35B en combate

A su vez, el catedrático de la Universidad Estatal Immanuel Kant de Rusia, ubicada en Kaliningrado, Yuri Zverev opina que el proyecto se está haciendo demasiado complicado para EEUU.

"Primero tuvo lugar el bautizo de fuego del F-35 en Afganistán y hay que decir que en EEUU está noticia fue recibida con escepticismo, puesto que se usó un avión muy caro contra unos insurgentes. Es como disparar a los gorriones con un cañón", dijo a Sputnik.

Al día siguiente cayó exactamente el mismo avión en la base aérea de Beaufort, en Carolina del Sur. No obstante, "por si acaso" decidió suspender los vuelos no solo de los F-35B, sino también de las versiones A y C.

"Es decir, la epopeya del F-35 se está haciendo eterna. Los estadounidenses se plantearon una tarea imposible: crear un caza furtivo de quinta generación que se pueda utilizar al mismo tiempo por las Fuerzas Aéreas, la Armada y los Marines", comentó Zverev.

© REUTERS / Australian Defence Force "El F-35 no llegó a ser una estrella y nunca lo será"

Según lo explicó el catedrático, el país norteamericano intentó hacer algo similar en los años 1960, aunque en aquella ocasión el avión tenía que ser utilizado solamente por la Fuerza Aérea y la Armada. Se trataba del F-111 y "el intento falló aquella vez, y ahora esta idea está fracasando otra vez".

El programa de los F-35, con un costo estimado de 1,5 billones de dólares, es considerado el proyecto aeronáutico más costoso de la historia. El programa continúa plagado de retrasos, exceso en los costos y fallas en los sistemas fundamentales, incluyendo los asientos eyectables y su único cañón.

Más: Todo lo que tienes que saber sobre el estado actual del programa de los F-35