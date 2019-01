Top 10 de los países con las peores Fuerzas Aéreas en el mundo

Siria, Corea del Norte, Arabia Saudí y México ocupan los primeros cuatro lugares, respectivamente, en el ranking de los países con las peores Fuerzas Aéreas que fue compilado por el portal militar estadounidense We Are The Mighty.

Siria, que ocupó el primer lugar de la lista, tuvo suerte en la guerra civil porque logró recibir el apoyo de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia asegura el medio.

"Si no hubiera sido así, la guerra civil habría durado más tiempo", destacan los autores de la clasificación.

© Sputnik / Ramil Sitdikov Cómo Rusia marcó sus 'músculos' militares en el 2018

De acuerdo con el portal, casi todas las potencias que están presentes en la región violan diariamente la soberanía siria. Aparte del peligro de ser derribados por cualquiera de ellas, los pilotos sirios tienen que enfrentarse a los avanzados misiles superficie-aire de los que sus cazas no pueden escapar.

Con todo eso, Moscú ha reiterado en repetidas ocasiones que Rusia actúa en Siria por la invitación directa del Gobierno legítimo de ese país, al igual que los representantes de Irán.

También: Occidente entra en "estado de shock" por las capacidades militares de Rusia

México se sitúa en el cuarto puesto en la lista.

"El país estuvo librando la guerra contra los carteles [de las drogas] durante más de una década y todo lo que consiguió fue el aumento de la violencia. En todo este tiempo el Gobierno mexicano no solo decidió no invertir en sus Fuerzas Aéreas, sino que también permitió que sus cazas se retiraran", recalcan los autores del ranking al destacar que ahora "México no tiene cazas".

Según We Are The Mighty, los cazas pueden servir como poder disuasorio "para los vecinos agresivos". Algunos carteles utilizan aviones para violar el espacio aéreo mexicano y mover ilegalmente las sustancias que financian su continua guerra contra el Gobierno y los carteles rivales.

"Los aviones pilotados por las Fuerzas Aéreas de México no pueden volar a altitudes elevadas o lo suficientemente rápido para interceptar los aviones utilizados por los traficantes de drogas", enfatizan.

Ucrania ocupa el sexto lugar del ranking después de Pakistán y México.

"Sus aviones se caen sin ayuda externa", escribe el portal estadounidense.

El 16 de octubre el caza ucraniano Su-27 se estrelló en la provincia de Vínnitsa. En el incidente perdió la vida el teniente coronel Seth 'Jethro' Nehring de la Guardia Nacional del Aire de California que estaba familiarizándose con las capacidades del avión. Otro Su-27 se estrelló cerca de la ciudad ucraniana de Leópolis en el 2002 durante un espectáculo aéreo matando a 83 personas.

Según la revista estadounidense National Interest estos siniestros se debieron a un mantenimiento inadecuado o al hecho que los pilotos volaban a altitudes bajas.

Más: ¿Cuál es el problema más apremiante del Ejército ucraniano?

Aparte de estos países, Irán, Grecia y Canadá entraron en el top 10 de los Estados con las peores Fuerzas Aéreas en el mundo, según el portal.