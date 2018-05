Embajador de Irak: todavía no se ha decidido la compra de los S-400

"Que yo sepa, ahora no hay negociaciones formales ni informales sobre la entrega de S-400, no es una cuestión de interés o falta de interés en los sistemas S-400", dijo.

Según el diplomático, Irak está ocupado ahora con la formación del gobierno.

"Así que ahora no tenemos la oportunidad de involucrarnos en negociaciones serias (sobre sistemas S-400). Por el momento no hay negociaciones sobre la compra de los S-400, lo que significa que el Gobierno iraquí aún no ha decidido si comprarlos o no", afirmó.

El sistema antiaéreo S-400 Triumf (SA-21 Growler en la clasificación de la OTAN) es capaz de abatir aparatos aéreos de tecnología furtiva, misíles de crucero, misíles balísticos tácticos y táctico-operativos.

El S-400 tiene un alcance de hasta 400 kilómetros y puede destruir blancos a alturas de hasta 30 kilómetros; por sus prestaciones, este sistema pertenece a la generación 4+ y es el doble de eficaz que sus antecesores.

El embajador, asimismo, anunció que el ministro de Petróleo de Irak, Jabbar Luaibi, efectuará una visita de trabajo a Rusia.

"De momento Irak está en la etapa de formación del nuevo gobierno, por eso el ministro de Petróleo visitará" Rusia, dijo.

El diplomático también señaló que el ministro tenía previsto participar en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), que se celebró entre el 24 y 26 de mayo, pero faltaron votos para garantizar su escaño en el Parlamento tras los comicios.

Irak celebró el 12 de mayo las elecciones a su Parlamento por primera vez tras la liberación del país de los terroristas del autodenominado Estado Islámico (ISIS, proscrito en Rusia).

Un total de 10,7 millones de personas ejercieron su derecho al voto y la asistencia a las urnas alcanzó el 44,52%.

En las elecciones participaron unos 7.000 candidatos de 200 partidos políticos, que aspiraban a los 329 escaños del Parlamento.

El bloque electoral Sairun, encabezado por el influyente clérigo chií Moqtada Sadr ganó las parlamentarias al obtener 54 escaños en el legislativo.

Mientras los demás favoritos de la carrera electoral, Al Fatah ('Conquista') y Al Nasr ('Victoria', del actual primer ministro Haider Abadi), lograron 47 y 42 escaños respectivamente.

