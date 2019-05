Desde Rusia con título: ¿qué posibilidades brindan a los extranjeros las universidades rusas?

Es posible ingresar en una universidad rusa no solo dentro del territorio de la federación, sino también fuera del país. En el corazón de la Unión Europea, cerca del Parlamento Europeo y la Comisión Europea, en Bruselas, funciona desde 2014 la filial de la Universidad ITMO (de Tecnologías Informáticas, Mecánica y Óptica) en Europa. Existen filiales de la Universidad Politécnica Pedro el Grande de San Petersburgo en Madrid (España) y Shanghái (China).

"En las universidades rusas, desde Kaliningrado hasta Vladivostok, los estudiantes de física son capaces de acelerar partículas, los de ingeniería, de testar las comunicaciones ultrarrápidas de la quinta generación y montar microsatélites, los de medicina, realizar operaciones con el robot Da Vinci, y los de periodismo, perfeccionar sus habilidades en los medios estudiantiles", explica la viceministra de Ciencia y Educación Superior, Merina Boróvskaya.

Los programas Integrated PhD permiten empezar a trabajar en los proyectos de investigación aún siendo estudiante de máster. La Universidad Politécnica de Tomsk fue la primera en ofrecer estos programas en el área de tecnologías biomédicas y física. Los estudiantes se dedican a realizar investigaciones fundamentales, trabajan para crear los materiales 'inteligentes' para la biomedicina, desarrollan nuevos fármacos, participan en los proyectos de diseñar sistemas para la administración localizada de fármacos. Podrán profundizar sus proyectos en el doctorado.

La Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Moscú (MISIS, por sus siglas en ruso) lanzó desde 2019 el programa iPhD en tres especializaciones científicas: estudio de biomateriales, tecnologías aditivas para la industria y estudio cuántico de materiales, informa la jefa de la Oficina de Gestión del Proyecto de mejora de capacidad competitiva de las principales universidades rusas Proyecto 5-100, Nadezhda Polígina.

En las principales universidades de Rusia los estudiantes extranjeros tienen acceso a los programas de máster en inglés. La lista de estos programas es muy nutrida: desde ingeniería y física nuclear hasta criptomonedas y seguridad de información.

Por ejemplo, el Instituto Físico-Tecnológico de Moscú (MFTI, por sus siglas en ruso) en 2019 anunció el lanzamiento de cinco nuevos programas: Master in Digital Transformation, Blockchain, Cyber Security, Master of International Business, Entrepreneurship and Technology, Industrial Bioinformatics.

Lo importante es que estos programas estén orientados a la práctica, que el joven graduado posea, a la hora de incorporarse al mercado laboral, las competencias prácticas de su profesión.

"En nuestra universidad, bajo la dirección de los destacados científicos rusos y extranjeros, los estudiantes del programa Tecnologías cuánticas de materiales y dispositivos aprenderán a construir los dispositivos para la criptografía cuántica, aplicar métodos de la física cuántica para modelar y calcular las propiedades fundamentales de materiales, desarrollar la electrónica de ultra y semiconductores para las aplicaciones espaciales", señaló la rectora de la MISIS, Alevtina Chérnikova.

Los que se interesen por el arte contemporáneo podrían sentirse atraídos por el programa de máster Art&Sciencе impartido por la Universidad ITMO.

"Las clases se imparten en inglés con la participación de los lectores invitados. Entre las áreas de aplicación de las competencias de los graduados del máster en cuestión está el arte actual Art&Science, empresas artísticas, curaduría de museos y exposiciones, realización de proyectos artísticos de alta tecnología y otras que están emergiendo en el mercado", profundizó la primera vicerrectora de la Universidad ITMO, Daria Kozlova.

¿Quieres graduarte de la universidad hecho un empresario?

En Rusia tienes esta posibilidad. Desde 2019, los universitarios rusos, en lugar del trabajo de fin de curso, podrán defender el proyecto de su propia empresa emergente.

Lo admiten 71 universidades, incluidas las que participan en el proyecto 5-100. En algunos centros, por ejemplo en MFTI, en el departamento de gestión de proyectos tecnológicos, la preparación de una 'startup' tecnológica es un componente obligatorio del trabajo de fin curso.

​La defensa de la startup es posible también en la Universidad Federal de Oriente Lejano, la Universidad ITMO, la Universidad Federal Báltica Immanuel Kant, la Universidad Politécnica de Tomsk y la Universidad Estatal de Tiumén. Durante el desarrollo de la startup, los alumnos adquieren numerosas habilidades útiles en materia de finanzas, contabilidad, tributación y mercadotecnia, que, en adelante, les ayudarán a lanzar y llevar a cabo sus propios proyectos. Varias de las 'startups' universitarias ya triunfaron.

"En la Universidad Federal de Oriente Lejano fue defendido como trabajo de fin de curso un proyecto de negocio que, posteriormente, atrajo inversiones por un monto de 10.000.000 de rublos —153.500 dólares—", precisa el vicerrector de este centro, Dmitri Zemtsov.

¿Quieres repetir la exitosa experiencia del estudiante ruso pero no sabes por dónde empezar?

¿Quieres crear un negocio exitoso en el ámbito de innovaciones y alta tecnología?

"En las incubadoras de empresas de las principales universidades le apoyarán en todas las etapas del desarrollo de su proyecto de negocio, desde la idea hasta la fase de madurez. ¿Tienes una idea con la que te dispones a conquistar el mercado pero te faltan los recursos y la experiencia? Entonces puedes recurrir a la aceleradora universitaria de empresas que te prestará todo tipo de apoyo para el desarrollo organizando talleres, cursos de formación, reuniones con inversores", dice Nadezhda Polígina.

Las principales universidades de Rusia te ofrecen la solución. Más de 30 universidades rusas introducirán en breve la especialidad de gestión de empresas de base tecnológica.

En el año académico 2018/2019, 34 universidades de 25 ciudades incluyeron en sus programas el curso Economía innovadora y empresas tecnológicas.

"Para ayudarte a convertirte en un nuevo Elon Musk, las universidades rusas abren sus parques tecnológicos que sirven de puente entre la ciencia, las investigaciones prometedoras y la implementación comercial de nuevos desarrollos. El trabajo en el parque tecnológico aporta una experiencia práctica del desarrollo de proyectos, la comunicación fluida con los profesores, que son profesionales reconocidos, la posibilidad de realizar una notable contribución a la realización de los proyectos reales y, finalmente, una línea en negrita para el currículo", asegura Borís Nóvikov, director del parque tecnológico de la Universidad de Electrotécnica de San Petersburgo LETI.

¿La idea de estudiar en Rusia te parece atractiva pero quieres trabajar luego en otros países?

"Las universidades de Rusia te ofrecen la solución: programas de doble titulación. Es una posibilidad única de obtener la educación superior en 21 universidades rusas y el centro internacional asociado. La lista de los centros asociados del Proyecto 5-100 incluye las principales universidades de Europa, Asia, América del Norte y América Latina", enfatiza Nadezhda Polígina.

Por ejemplo, al realizar el programa de doble titulación en la MFTI de matemáticas, física, mecánica o informática, el alumno obtendrá también el título de la Escuela Politécnica (École Polytechnique) francesa. La Universidad Estatal de Electrotécnica de San Petersburgo LETI ofrece programas de informática, física y electroenergética con la doble titulación de una de las más prestigiosas universidades de Finlandia —Lappeenranta University of Technology (LUT)—.

© Foto : Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University Investigador ecuatoriano: los profesores de la Universidad de San Petersburgo son excelentes

La Universidad Nacional de Investigación Escuela Superior de Economía ofrece títulos compartidos con las principales universidades de EEUU, Reino Unido, Alemania y Francia. La Universidad Estatal de Novosibirsk imparte programas de doble titulación con la Universidad de Noruega (University of Nordland).

Estudiar en las universidades rusas no es solo una posibilidad de obtener educación superior de calidad sino también una experiencia única de trabajo y comunicación práctica en un ambiente diferente, una nueva lengua y un importante crecimiento profesional.