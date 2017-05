40 nuevos genes te condicionan a ser inteligente

Gran parte de estos genes regulan el desarrollo de las capacidades cognitivas durante los primeros años de vida, afirman los expertos, y algunos influyen en comportamientos o rasgos observables a simple vista en las personas. En el análisis participaron 78.308 personas de descendencia europea, entre ellos niños.

Así, el estudio afirma que existe una relación directa entre una alta inteligencia y más facilidad para dejar de fumar. También existe correlación entre aquella y una mayor circunferencia de la cabeza en la infancia —lo que finalmente confirmaría la relación entre el tamaño craneal y la inteligencia—, una mayor altura corporal en la etapa adulta, ser delgado, más longevo o haber pesado más al nacer.

Los resultados también muestran una relación directa entre una mayor capacidad cognitiva y más probabilidades de desarrollar trastornos del espectro autista, lo que podría ser útil para en el futuro estudiar el origen de esta enfermedad. Según los responsables, el mejor indicador es un mayor éxito escolar.

"Estos resultados proporcionan pistas claras sobre los mecanismos biológicos que afectan a la inteligencia", afirmó Danielle Posthuma a AFP, investigadora en el Centro de Neurogenética e Investigación Cognitiva de Amsterdam.

Por otra parte, ser menos inteligente está relacionado con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, probabilidades más altas de ser o haber sido fumador, tener sobrepeso, la circunferencia del tronco, tendencias esquizofrénicas o sufrir trastorno por déficit de atención o depresión.

El estudio señala también que, a pesar de que la inteligencia está fuertemente condicionada por la herencia genética, también depende "de las circunstancias socioeconómicas y de la salud".

Los investigadores advierten de que estas correlaciones son meramente estadísticas, que no pueden ser tomadas al pie de la letra y hablan solo de tendencias y estadísticas. Así, no todos los no fumadores son más inteligentes que los que fuman o aquellos con una circunferencia craneal lo son más que aquellos con sobrepeso.

Los científicos esperan ahora que los resultados ayuden a comprender cómo funciona nuestro cerebro y a definir el componente genético de nuestro cociente intelectual.

