"Pyongyang no quiere seguir los pasos de Sadam y Gadafi"

"Corea del Norte estuvo observando de cerca los acontecimientos en Irak y Libia. Sadam y Gadafi no tenían nada con qué poder asustar a Occidente para evitar la guerra contra ellos. Por eso, las autoridades de Corea del Norte no van a renunciar a las armas nucleares, para asegurarse de que no sufrirán el mismo destino. Sin embargo, no van a ser los primeros en usar estas armas, porque esto, sin duda, significaría su fin", dijo Abt.

El empresario vivió y trabajó en Corea del Norte durante siete años, de 2002 a 2009, y ha contribuido mucho a los intercambios comerciales entre este país asiático y Europa.

En 2005, estableció junto con sus socios en Corea del Norte la asociación European Business Association, que se convirtió en la primera cámara de comercio extranjera presente en el país asiático. Más tarde, fue fundada la cámara china. Tras activarse las sanciones occidentales, European Business Association cesó sus actividades en Corea del Norte, mientras que la cámara china sigue en funcionamiento.

A Abt le preocupa mucho que este año, tras aprobar una propuesta de Estados Unidos, la ONU prohíba la exportación de los productos más importantes de Corea del Norte: el carbón y metales y minerales.

"Si China, principal socio comercial de Corea del Norte, aplica plenamente el embargo, a continuación, Corea del Norte, en un momento, perderá prácticamente todos sus ingresos en divisas", afirma el experto.

Sin divisas, Pyongyang no será capaz de importar nada. "Esto será un duro golpe contra la economía y para muchos ciudadanos de Corea del Norte que viven de las ganancias del comercio de mercancías importadas. En este caso, el crecimiento económico de los últimos años puede ralentizarse en gran medida, y el resultado podría ser una hambruna como la de los años 90", concluye.

Lea más: EEUU-Corea del Norte: pocas opciones "salvo iniciar una guerra"

Busca en Facebook a SputnikMundo y descubre las noticias más importantes. Dale a "me gusta" y compártelo con tus amigos. Ayúdanos a contar lo que otros callan.