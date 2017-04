Abe: no es el momento para reanimar negociaciones a seis bandas sobre Corea

"Dialogar solo por dialogar no conduce a ninguna solución, Corea del Norte continúa provocaciones, no muestra disposición (a renunciar a los ensayos) ni emprende acciones concretas dirigidas a la desnuclearización. No es una situación en la que se puedan reanudar de inmediato las negociaciones", dijo en una rueda de prensa en Londres.

Abe expresó la esperanza de que China juegue un papel constructivo en la implementación de las resoluciones internacionales sobre Corea del Norte.

"Como primer ministro estoy concentrado en la respuesta de China, tengo grandes esperanzas de que China vaya a cumplir de manera conveniente su papel", recoge Reuters las palabras de Abe.

La madrugada del 29 de abril Corea del Norte realizó un lanzamiento fallido de un misil balístico.

EEUU y Japón creen que el misil cayó dentro de 50 kilómetros del lugar de lanzamiento en el territorio norcoreano.

Se desconoce el tipo de misil, sin embargo los expertos aseguran que podía ser un misil de corto alcance Scud ER o un misil de medio alcance KN-17.

Este último ensayo se llevó a cabo unas horas después de que concluyera una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en la cual EEUU expresó la necesidad de aumentar el aislamiento de Corea del Norte y su disposición de recrudecer las sanciones mientras Corea del Sur cuestionó si Pyongyang podía seguir siendo miembro de Naciones Unidas en el contexto de las provocaciones.

Las negociaciones a seis bandas sobre la desnuclearización de la península que las dos Coreas, China, Japón, Estados Unidos y Rusia que se desarrollaron de 2003 a 2007 siguen paralizadas desde 2009 cuando Pyongyang, molesto por el recrudecimiento de las sanciones internacionales en respuesta a sus pruebas nucleares y de misiles, se negó a continuar el diálogo.

En 2016 llevó a cabo su cuarto y quinto ensayos nucleares y más de veinte pruebas de misiles balísticos.

