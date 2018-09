Venezuela no cortará suministro eléctrico a región fronteriza de Brasil

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela se comprometió a no cortar el suministro de energía eléctrica al estado fronterizo de Roraima (norte de Brasil) bajo ninguna circunstancia, según aseguró el ministro brasileño de Defensa, Joaquim Silva e Luna.

"Ellos (los representantes del Gobierno de Venezuela) garantizaron que no habrá ningún corte, saben que no hemos conseguido pagar debido al embargo económico", aseguró el ministro en declaraciones al diario local O Globo, un día después de reunirse en secreto con su homólogo venezolano, Vladimir Padrino.

© AFP 2018 / Evaristo Sa Ministro de Defensa brasileño confiesa que intentó esconder reunión con su par venezolano

El estado brasileño de Roraima es el único estado del país que no está conectado al sistema energético nacional, y depende del suministro de Venezuela.

El Gobierno brasileño debe a Venezuela 33 millones de dólares, según lo que prevé un contrato que está en vigor desde el año 2001 entre la brasileña Eletronorte y la venezolana Corpoelec, según O Globo.

El Gobierno de Michel Temer alega que el pago no pudo realizarse debido a las sanciones económicas de EEUU contra Venezuela, que impide que se haga un depósito en dólares.

Los dos países rompieron formalmente sus relaciones hace diez meses, cuando expulsaron de sus territorios a los diplomáticos del país vecino.

Radio: Brasil y Venezuela: ¿buscan impermeabilizar su frontera común?

El Gobierno de Nicolás Maduro no reconoce la legitimidad del Gobierno Temer, por considerar que el "impeachment" contra la expresidenta Dilma Rousseff (2001-2016) fue un golpe, y a su vez, ministros de Temer han calificado al Ejecutivo venezolano de dictadura.

El ministro de Defensa brasileño, aseguró, no obstante, que no hay peligro de que Roraima se quede sin energía, y aseguró que su homólogo venezolano incluso "bromeó" sobre el asunto.

"Me dijo: "No habrá corte de energía y nunca habrá corte en nuestras relaciones; no será por eso que Venezuela interrumpirá el suministro de energía", citó el brasileño.

Los dos representantes de las Fuerzas Armadas se citaron en secreto en la ciudad venezolana de Puerto Ordáz, y en la declaración conjunta a la prensa posterior a su reunión no hicieron mención a este asunto.

Ambos expresaron total sintonía y aseguraron que el tema central del encuentro fue la aproximación de las Fuerzas Armadas de los dos países y celebrar un acto de confianza para reconstruir el trabajo conjunto.