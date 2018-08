El Salvador saluda medidas cautelares de CIDH para niños separados de sus padres en EEUU

"Estas medidas cautelares son importantes para nosotros ya que nos ayudan en el proceso de reunificación de nuestros niños y niñas, todo lo que sea de beneficio para nuestra comunidad es bienvenido", afirmó Chinchilla al medio La Voz de América.

© AP Photo / Eduardo Verdugo Gobierno de EEUU no cumplió con plazo para reunificar a las familias migrantes

La CIDH otorgó el 16 de este mes medidas cautelares a favor de niños migrantes que fueron separados de sus familias, como resultado de la implementación de la política de tolerancia cero en EEUU desde abril pasado.

En consecuencia, la Comisión solicitó a EEUU que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida familiar, integridad personal e identidad de las personas propuestas beneficiarias, en particular, garantizando que tales derechos sean salvaguardados mediante la reunificación de los niños con sus familias biológicas.

También pidió a EEUU que adopte las medidas necesarias "para garantizar en forma inmediata, mientras se realiza dicha reunificación, una comunicación adecuada, libre y regular de los beneficiarios con sus familias, conforme a su interés superior".

Asimismo, la CIDH solicitó al Gobierno de Donald Trump que suspenda "todo procedimiento migratorio que tenga como consecuencia la separación de los niños y niñas de sus familias".

Visita a albergues

El cónsul de El Salvador en Nueva York afirmó que la red consular del país centroamericano está "trabajando este tema: la visita a los albergues, la relación con las instituciones de EEUU que para nosotros es muy importante".

En el estado de Nueva York, afirmó, hay 173 niños separados de sus padres y viviendo en 15 albergues.

"En las visitas a los albergues hemos visto que los niños se encuentran bien, no les hace falta nada material, pero les hacen falta sus familias", añadió.

© REUTERS / Jose Luis Gonzales Autoridades de Guatemala, México, EEUU y El Salvador se reúnen por migración

La CIDH emitió dos resoluciones, una referida a una solicitud de protección introducida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, la Procuraduría de Derechos de Guatemala, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador en favor de todos los menores que permanecen alejados de sus familias.

La otra resolución, respecto de cinco familias en particular responde a una solicitud de medida cautelar presentada por las organizaciones no gubernamentales y bufetes de abogados estadounidenses Texas Civil Rights Project, the Women"s Refugee Commission, the Immigration Clinic of the University of Texas School of Law and Garcia & Garcia Attorneys at Law, P.L.L.C.

Desde el 20 y hasta 24 de agosto una comitiva del Gobierno de El Salvador está en Washington para abordar el tema migratorio, en especial la situación de los niños y adolescentes separados de sus familias, informó la Cancillería en un comunicado.

© AP Photo / Hans-Maximo Musielik Como EEUU, México también separa niños migrantes de sus familias

Al emitir sus resoluciones, la CIDH notó que si bien el Gobierno de EEUU informó haber dado pasos para la reunificación de los 2.551 niños, que inicialmente fueron identificados, aún hay 572 niños separados de sus familias en custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados.

El comunicado añade que, según lo informado por el Estado respecto de 410 niños, los adultos que los acompañaban se encontrarían ya fuera de EEUU.

La política de tolerancia cero a la inmigración, que afecta fundamentalmente a centroamericanos, establece que todos los adultos indocumentados que lleguen a EEUU deben ser llevados directamente ante la justicia.

En el proceso eran separados de sus hijos, que fueron alojados inicialmente en recintos divididos a modo de jaulas en la frontera y luego distribuidos en albergues y hogares sustitutos en los cuatro rincones del país.

Ante las fuertes críticas internacionales, Trump firmó el 20 de junio pasado una orden ejecutiva que puso fin a la práctica de separación de las familias migrantes.