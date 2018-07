Defensa de Assange niega que Ecuador busque una solución a través del diálogo

"Hemos seguido muy de cerca las declaraciones del presidente Lenín Moreno, tanto en Reino Unido como en España, y debo advertir que incluso el equipo legal que preside Baltasar Garzón pidió una audiencia para reunirse ya sea en Londres o en Madrid, pero le habían indicado que la agenda estaba copada y no era posible realizar tal entrevista", señaló Poveda.

A decir del abogado, las expresiones del mandatario ecuatoriano, quien se encuentra de viaje por Europa, son inquietantes "porque oficialmente" dijeron que durante la gira "no se iba a tratar el tema Assange".

"Y sin embargo, conocemos que de alguna manera se aborda el tema Assange, incluso con las propias declaraciones del presidente que nos dejan confundidos", añadió.

Esto en relación con las últimas declaraciones del mandatario ecuatoriano, quién aseguró que su administración está en comunicación "permanente" con el Gobierno británico y que lo está tratando también con el asesoramiento legal de Assange, algo que según Poveda no ocurre.

Respecto a la referencia de Moreno al refugio de Assange en la embajada ecuatoriana en Londres como "un problema heredado del anterior Gobierno" desde 2012, el abogado respondió que "debió haber dicho eso en su debido momento y no a estas alturas", pues ha sido parte del Gobierno desde el año 2007, cuando fue vicepresidente en la administración de Rafael Correa.

"Moreno fue parte del Estado ecuatoriano, fue parte del Gobierno en toda esta época, nunca se desvinculó y nos sorprende su posición personal, indicando que nunca estuvo de acuerdo con la concesión de asilo", agregó.

Por ahora, la defensa de Assange continuará insistiendo en las respuestas oficiales del Gobierno ecuatoriano, y esperando contestación a las dos cartas que enviaron desde Madrid semanas atrás con el fin de que se "explique la situación" sin que "hasta la presente fecha tengamos una respuesta".

"No nos contestan las cartas, y lo que decimos es que hubo un comunicado oficial en el que se decía que no se iba a tratar el tema Assange, y sin embargo hay pronunciamientos y posibles encuentros que se realizaron en Londres, entonces nos preocupa la posición oficial", insiste Poveda.

Para el letrado, es importante enfatizar en que ese "no es un tema solo de Ecuador", sino "que compete al Reino unido y a Estados Unidos", por lo que la pregunta es "¿cómo se va a proteger la vida de Julian Assange si dentro de esta discusión no hay un pronunciamiento de Estados Unidos y Reino Unido?, ¿cómo nos aseguran que no será extraditado?".

De allí las declaraciones de Moreno les dejan "un sabor bastante amargo", dijo, porque si bien el asilo "no es eterno", la salida de la embajada "tiene que otorgar ciertos derechos y garantías que deben establecerse".

"Estamos de acuerdo con que no puede ser eterno, pero no es una decisión únicamente de Ecuador, es una decisión al menos tripartita, y vemos que no hay ninguna apertura con el equipo legal, no nos contestan las cartas, no nos hacen partícipes de la agenda y nos vemos aislados; si bien Assange está aislado y confinado, el equipo legal no tiene por qué estar de esta manera", recalca Poveda.

En caso de finalmente no obtener respuesta, los defensores de Assange estudiarán qué nuevas medidas tomar tanto en Ecuador como a nivel internacional.

Moreno afirmó este 27 de julio que Julian Assange deberá abandonar en algún momento su asilo en la embajada ecuatoriana en Londres.

"Es incluso violatorio de los derechos humanos que una persona permanezca demasiado tiempo asilada", dijo Moreno en un desayuno informativo en Madrid.

Por su parte, un portavoz de la oficina de la primera ministra británica, Theresa May, declaró a Sputnik el mismo día que el tema de Assange, no se abordó durante la visita de Moreno a Londres.

"El debate en torno al caso de Julian Assange continúa pero puedo decir que el tema no se abordó durante la visita del presidente Moreno a Londres para la Cumbre Global sobre Discapacidad", señaló.

Assange, quien permanece incomunicado desde el 28 de marzo, se refugió en la sede diplomática ecuatoriana tras perder todas las apelaciones contra la extradición que Reino Unido se aprestaba a cumplir, accediendo al pedido de la Fiscalía sueca que lo requería para juzgarlo por presuntos delitos sexuales.

El también periodista rechazaba su extradición alegando que Suecia lo entregaría a Estados Unidos, donde podría enfrentar la pena de muerte por haber publicado miles de documentos secretos que destaparon las atrocidades del Ejército estadounidense en Irak y Afganistán.