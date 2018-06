Gobierno argentino afirma que cambios en equipo económico no alteran acuerdo con FMI

BUENOS AIRES (Sputnik) — Los últimos cambios en el equipo económico de Argentina no alteran el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aseguró el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, en conferencia de prensa.

"Hablé con la directora gerente del Fondo, Christine Lagarde, y otros funcionarios del Fondo y mantuvimos un excelente diálogo, ratificamos que el programa no se altera y recibimos el apoyo del Fondo ante los cambios que estamos llevando adelante", indicó el secretario de Estado.

© Sputnik / Natalya Seliverstova Macri: el acuerdo con el FMI es "histórico" y se hizo en tiempo récord

El 7 de este mes, Dujovne anunció que el FMI aprobó un crédito "stand-by" (de contingencia) para Argentina por 50.000 millones de dólares.

30% de los fondos estarán disponibles a partir del 20 de junio, cuando se espera que el directorio del FMI proceda a la aprobación formal del crédito de 36 meses, que el jueves obtuvo luz verde de los equipos técnicos del organismo multilateral.

El 14 de junio, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, presentó su renuncia.

© AP Photo / Victor R. Caivano Macri: Argentina no quiere terminar como Venezuela

Ante esa decisión, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, reemplazó a Sturzenegger por el ministro de Finanzas, Luis Caputo.

Asimismo, el Gobierno decidió fusionar la cartera de Finanzas con la de Hacienda, que encabeza Dujovne.

La renuncia del presidente del Banco Central se dio justo cuando encabezaba con Dujovne las negociaciones con el FMI por el préstamo.

Sturzenegger hizo pública su dimisión en su cuenta de la red social Twitter.

Quiero compartir la carta de renuncia que le presenté hoy al Presidente. Ha sido un honor poder servir desde este lugar y quiero agradecer a mi equipo y a todo el BCRA por el esfuerzo de estos años. pic.twitter.com/YNt9IPgK6X — Fede Sturzenegger (@fedesturze) 14 de junio de 2018

"En los últimos meses diversos factores fueron deteriorando mi credibilidad como presidente del Banco Central, atributo clave para llevar adelante la coordinación de expectativas, tan importante en la tarea que se me había encomendado, motivo que hoy me impulsa a presentarle mi renuncia, indeclinable, al cargo de presidente del Banco Central con el que usted me honrara", dijo Sturzenegger dirigiéndose a Macri.

Este 15 de junio el dólar cotiza con una baja de 70 centavos respecto al cierre del jueves de 26,50 para la compra y 27,50 a la venta en el Banco Nación, luego de los cambios anunciados el jueves en el equipo económico de Gobierno, indica la agencia estatal Télam.