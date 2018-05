Presidente argentino pide al peronismo que apoye su política de aumento de tarifas

"Pido a gobernadores y senadores peronistas que sean responsables y que no voten una ley inconstitucional", señaló Macri este lunes en un mensaje grabado.

El mandatario centró gran parte de su discurso en la votación que tendrá lugar en dos días en el Senado, cuando podría sancionarse una medida impulsada por la oposición y ya aprobada en la Cámara de Diputados que pone un tope a las subidas en las tarifas del agua, el gas y la electricidad.

En un mensaje poco habitual, el presidente mencionó directamente a la senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), al pedir a los legisladores "que demuestren que existe un peronismo responsable y confiable que no se deja conducir por las locuras que propone" la exmandataria.

Macri, acompañado del ministro de Producción, Francisco Cabrera, apeló también a los gobernadores peronistas que influyen en el voto de los senadores de sus respectivas provincias.

"Varios gobernadores peronistas dijeron públicamente que el Congreso no debe legislar sobre las tarifas, y se han manifestado en contra del proyecto", puntualizó.

En contrapartida, el jefe de Estado prometió que las empresas que prestan esos servicios esenciales, privatizados en la década de 1990, invertirán "como ya hicieron el año pasado 8.000 millones de pesos [320 millones de dólares] hasta 2021", además de medir bien el consumo individual.

El presidente alertó que la demanda de electricidad aumentó en abril 8%, pidió a la población un consumo responsable de los servicios públicos y puso de ejemplo a Chile y a Uruguay.

En encuentros con otros dirigentes y autoridades, "he escuchado mucho sobre la importancia de reducir el déficit para no depender de endeudamiento externo y no generar más inflación, pero no he escuchado una propuesta en esa línea", afirmó.

La iniciativa que debatirá el Senado retrotrae los valores de las tarifas de los servicios públicos a noviembre de 2017, y propone actualizar los precios de los servicios públicos de acuerdo a los aumentos salariales que se estipulen para combatir la inflación.

El proyecto sugiere además que en las facturas se reduzca a la mitad el impuesto al valor agregado, que en Argentina es del 21%.

Macri tiene la intención de vetar la ley en el caso de que sea sancionada por el Senado.

El principal objetivo de su Gobierno es reducir para el año 2018 del 3,2% al 2,7% del Producto Interno Bruto el déficit primario (que no incluye los intereses de deuda), mientras negocia un crédito stand-by (de contingencia) de alto acceso con el Fondo Monetario Internacional ante los vaivenes cambiarios y financieros que depreciaron la moneda local un 18% frente al dólar en las últimas semanas.